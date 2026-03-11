大高雄建商公會理事長李正聰表明 房市有望漸入佳境、期待下半年回溫

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
大高雄不動產開發公會理事長(左一)李正聰英俊瀟灑，與前任理事長洪光佐(右一)都是薩克斯風高手。記者林政鋒攝影
大高雄不動產開發公會理事長李正聰針對建築產業景氣發表最新看法，他認為去年房市央行第七波信用管制下經歷「築底的一年」，展望今年並不悲觀，並預測房市有望漸入佳境，下半年表現尤其值得期待。

李正聰分析，支撐房市信心的核心在於台灣強勁的經濟成長動能，去年台灣經濟成長率達到 8.58%，而2026年預估仍可維持約 4% 的增長水平。他反問，「在這樣的經濟成長之下，房地產怎麼可能會不好？」認為經濟穩健增長將為房地產市場提供長期且穩固的基礎，因此對整體大環境並不悲觀。

面對政策環境改變，李正聰直言，房價已不再能像過去單靠價格支撐，市場正進入品質與設計的競爭階段，建議會員同業在現階段應專注於三大核心：

產品研發：思考如何根據當前市場需求設計更精緻的產品。

品質提升：強化施工細節與建築品牌價值。

財務策略：在景氣全面回溫前，務必妥善規劃財務結構與現金流。

他強調，現在正是建商「練好基本功」的最佳時機，唯有做好準備，才能在下半年景氣回溫時「一展長才」。

地方發展方面，大高雄地區持續受惠於公部門的土地釋出與基建紅利。根據公會發布資訊，近期包含台糖及國產署均積極釋出高雄精華區土地，包括楠梓、前鎮及林園等熱門地段，顯示開發端動能未減。

李正聰指出，2026年初市場仍在消化過去政策的影響，但隨著經濟展望明朗，房市有望在馬年呈現「前低後高」的走勢，對下半年的市場發展充滿信心。

李正聰英俊瀟灑，與前任理事長洪光佐都是薩克斯風高手，在台上展現獨特的音樂造詣，令與會建築界驚艷。

大高雄不動產開發公會理事長李正聰表明，房市有望漸入佳境，期待下半年回溫。記者林政鋒攝影
