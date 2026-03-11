快訊

房市轉買方市場 海悅董座：購屋可「從從容容、超前部署」

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
中和景安雙捷運百億住宅案「豐森大境」今開工，包括亞昕國際董事長姚政岳（左五）、家泰建設董事長王維聖（右五）、寶亞建設董事長周淑平（右四）、海悅國際董事長黃希文（左四）出席。攝影／記者藍鈞達
中和景安雙捷運百億住宅案「豐森大境」今開工，包括亞昕國際董事長姚政岳（左五）、家泰建設董事長王維聖（右五）、寶亞建設董事長周淑平（右四）、海悅國際董事長黃希文（左四）出席。攝影／記者藍鈞達

央行信用管制與市場觀望氣氛影響下，房市交易量降溫，不少建商認為市場已轉為買方市場。海悅國際董事長黃希文表示，目前購屋族反而可以「從從容容、超前部署」，短期房價沒有上漲的條件，現只希望銷售成數逐步回到正常水準。

黃希文指出，目前建商在價格上難有調整空間，買方反而可以先享受到未來可能帶來的價值，非常適合買方進場。此外，他也坦言，通膨壓力「超乎想像」，加上雙北過去累積的遞延買盤逐步浮現，都有機會為市場帶來支撐。

亞昕國際董事長姚政岳表示，近期股市回溫，也讓部分資金重新回到資產市場。他認為，房地產仍屬於保值型商品，「價格不好說，但成交量會慢慢起來」，尤其是在發展成熟、生活機能完善的區域，市場需求仍然存在。

對於今年房市景氣。姚政岳指出，建議政府重新檢視第二戶房貸相關政策，指出目前部分長輩有換屋需求，但受限於18個月出售舊屋的規定，讓不少家庭在換屋過程中面臨困難。

在此市場氛圍下，中和景安雙捷運生活圈百億住宅案「豐森大境」今正式公開。該案基地約2146坪，距離景安站約550公尺，主打純住宅規劃。業者表示，在房市由賣方市場逐步轉向買方市場的過程中，具備交通優勢與成熟生活機能的區域，仍是自住買盤關注的焦點。

相關新聞

50萬股東看過來！台泥股東紀念品 「美拉德風」環保摺疊提袋正式亮相

擁有超過50萬名股東的台泥（1101） 2026 年股東會紀念品11日正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。

25歲以下戶長大增11萬人 這區占比全台最高

房價高，許多人購屋年紀越來越晚，不過近年幼齒戶長人數卻年年增加。根據內政部2025年第3季最新資料，全國戶長人數共約有983萬人，其中25歲以下年輕戶長達21.6萬人，較十年前增加11萬人，翻倍成長。

股市3萬點房市卻急凍！建築業籲中央「鬆綁管制」

政府近年接連「打炒房」，央行祭出七波選擇性信用管制後，房市急凍，營建業者直言「打房往死裡打」。大高雄不動產建築開發商業同業公會昨舉行會員大會，多名不動產公會領袖表示，不動產相關行業牽動200萬從業人口，本月央行理監事會議，籲中央調整第二戶房貸成數、取消18個月未動工土建融限制，為低迷房市注入活水。

房市轉買方市場 海悅董座：購屋可「從從容容、超前部署」

在央行信用管制與市場觀望氣氛影響下，房市交易量降溫，不少建商認為市場已轉為買方市場。海悅國際董事長黃希文表示，目前購屋族反而可以「從從容容、超前部署」，短期房價沒有上漲的條件，現只希望銷售成數逐步回到正常水準。

面大馬路住宅貴森森！北市松山、萬華每坪房價多兩成 這區單價只差1千

永慶房產集團統計近一年台北市12個行政區實價登錄資訊，比較「臨路住宅」與「非臨路住宅」的成屋平均單價差異。數據顯示，台北市臨路住宅的平均單價普遍高於非臨路住宅，顯示「臨路住宅」確實在市場上更具優勢。

三大建商強強聯手推「中和百億案」 亞昕董座：開價8字頭 讓利促買氣

亞昕（5213）集團、家泰建設、寶亞建設三大建商強強聯手，推出的新北中和區「豐森大境」11日舉辦動土典禮，該案總銷達100多億元，基地面積約2,146坪，潛銷已售約三成。亞昕董事長姚政岳表示，中和已經站上百萬元，但該案每坪開價8字頭，現在只要願意讓利，銷售動能都相當不錯。

