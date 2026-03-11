房市轉買方市場 海悅董座：購屋可「從從容容、超前部署」

在央行信用管制與市場觀望氣氛影響下，房市交易量降溫，不少建商認為市場已轉為買方市場。海悅國際董事長黃希文表示，目前購屋族反而可以「從從容容、超前部署」，短期房價沒有上漲的條件，現只希望銷售成數逐步回到正常水準。

黃希文指出，目前建商在價格上難有調整空間，買方反而可以先享受到未來可能帶來的價值，非常適合買方進場。此外，他也坦言，通膨壓力「超乎想像」，加上雙北過去累積的遞延買盤逐步浮現，都有機會為市場帶來支撐。

亞昕國際董事長姚政岳表示，近期股市回溫，也讓部分資金重新回到資產市場。他認為，房地產仍屬於保值型商品，「價格不好說，但成交量會慢慢起來」，尤其是在發展成熟、生活機能完善的區域，市場需求仍然存在。

對於今年房市景氣。姚政岳指出，建議政府重新檢視第二戶房貸相關政策，指出目前部分長輩有換屋需求，但受限於18個月出售舊屋的規定，讓不少家庭在換屋過程中面臨困難。

在此市場氛圍下，中和景安雙捷運生活圈百億住宅案「豐森大境」今正式公開。該案基地約2146坪，距離景安站約550公尺，主打純住宅規劃。業者表示，在房市由賣方市場逐步轉向買方市場的過程中，具備交通優勢與成熟生活機能的區域，仍是自住買盤關注的焦點。