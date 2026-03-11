面大馬路住宅貴森森！北市松山、萬華每坪房價多兩成 這區單價只差1千

永慶房產集團統計近一年台北市12個行政區實價登錄資訊，比較「臨路住宅」與「非臨路住宅」的成屋平均單價差異。數據顯示，台北市臨路住宅的平均單價普遍高於非臨路住宅，顯示「臨路住宅」確實在市場上更具優勢。

觀察台北市各行政區數據，松山區的臨路住宅平均每坪成交單價為108.3萬元，而非臨路住宅則為每坪87.4萬元，兩者價差高達23.9%，居全台北市之冠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，松山區擁有民生社區、敦北商圈等精華地段，臨路住宅多為商業機能發達或具備林蔭景觀的指標建案，單價動輒破百萬，相對而言，隱身於巷弄內的非臨路住宅，雖然環境較為安靜，但在缺乏路幅優勢與商業效益的支撐下，房價與大馬路第一排有明顯落差。

排名第二、第三的則分別為萬華區與大同區，價差幅度分別為20.3%與18.1%。陳金萍指出，萬華與大同屬台北市發展較早的區域，巷弄狹窄且老舊建物多，而非臨路的住宅往往面臨出入不便或消防安全疑慮，也使得臨路宅與非臨路宅的單價落差明顯。2025年萬華區臨路宅平均約67.5萬元，非臨路宅則為56.1萬元；大同區臨路宅則已站上8字頭，而非臨路宅僅約67.8萬元。

傳統精華區如大安區與信義區，臨路住宅的單價優勢同樣顯著。大安區臨路住宅平均每坪成交單價達116.6萬元，與非臨路住宅的99.3萬元相比，價差達17.4%。

陳金萍分析，大安區指標道路如仁愛路、敦化南路兩側皆為高價豪宅聚落，臨路帶來的門牌效應與視野景觀，讓房價更具支撐力。

相較之下，如文山、內湖區等行政區價差幅度皆在10%以內。以內湖區為例，臨路與非臨路住宅單價分別為每坪79.0萬元與72.0萬元，價差僅9.7%。

陳金萍表示，文山、內湖區相對於大安、信義等蛋黃區，臨路的指標建案、豪宅較少，較不容易拉大價差，同時住宅氛圍也較濃，民眾對於是否鄰近大馬路的溢價意願較低，甚至有部分購屋族更偏好巷弄內的寧靜環境，因此臨路宅與非臨路宅價差較小。

本次統計中，北投區的數據最為特殊。北投區臨路住宅平均單價為60.6萬元，非臨路住宅為60.5萬元，價差僅0.2%。陳金萍說明，北投區住宅產品類型多元，且受限於特殊的地理環境，住宅價值往往受地形、溫泉等多重因素影響，而不單單取決於臨路條件。因此若從臨路、非臨路分別來看，價差也相對其他行政區較小。

陳金萍指出，臨路住宅雖然具備交通便利、棟距視野更開闊與保值性強等優點，但也可能伴隨著車流噪音與空氣污染，而非臨路的住宅則相對能享有較佳的居家寧靜。

她建議，購屋族在挑選時，仍應親自到現場觀察不同時段的環境狀況，並評估自身的通勤習慣與對居住環境的耐受度，才能在價格與品質之間取得最佳平衡。