快訊

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

AI新時代／AI衝擊金融業 徵才與決策重點仍在「人」

聽新聞
0:00 / 0:00

三大建商強強聯手推「中和百億案」 亞昕董座：開價8字頭 讓利促買氣

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北報導
新北中和區「豐森大境」11日舉辦動土典禮，圖由左至右依序為亞昕董事長姚政岳、家泰建設董事長王維聖、寶亞建設董事長周淑平。記者朱曼寧／攝影
新北中和區「豐森大境」11日舉辦動土典禮，圖由左至右依序為亞昕董事長姚政岳、家泰建設董事長王維聖、寶亞建設董事長周淑平。記者朱曼寧／攝影

亞昕（5213）集團、家泰建設、寶亞建設三大建商強強聯手，推出的新北中和區「豐森大境」11日舉辦動土典禮，該案總銷達100多億元，基地面積約2,146坪，潛銷已售約三成。亞昕董事長姚政岳表示，中和已經站上百萬元，但該案每坪開價8字頭，現在只要願意讓利，銷售動能都相當不錯。

姚政岳表示，央行打房後，讓許多消費者觀望逾一年多，但近期量能有慢慢恢復，主要是城市發展健全、交通、人口紅利的區域，房地產還擁有良好的抗通膨能力。

海悅（2348）董事長黃希文表示，現在完全就是買方市場，購屋族可以從從容容就買到好房子，尤其通膨壓力比想像中還大，所以超前部署房地產會是很好的選擇。

黃希文表示，新北市中和區擁有龐大的人口紅利、交通紅利，長期來看，一定有穩定上漲的空間，只是現階段受到政策壓力，所以並沒有完全反映在房價上。

「豐森大境」在中和屬於難得的素地，家泰建設董事長王維聖表示，該案以純住宅作為規劃主軸，無地主分回戶、無店面設計，讓社區組成更加單純，出入動線更為清晰，管理條件也更穩定，而該案距離景安站約550米，更掌握中和線與環狀線雙捷優勢。

此外，為了因應市況，該案採彈性付款方式，訂簽僅4%，工程期間可輕鬆支付，有效降低前期資金壓力。

新北中和區「豐森大境」11日舉辦動土典禮。記者朱曼寧／攝影
新北中和區「豐森大境」11日舉辦動土典禮。記者朱曼寧／攝影

董事長

延伸閱讀

代銷龍頭董座：通膨壓力比預期嚴重 現在是「匆匆容容」購屋最佳時機

愛山林、茂德組寶山林拿中山長春公辦都更完成簽約 2027年推150億新案

股市暴漲暴跌 祝文宇：機會來了！川普在幫忙台灣房市

愛山林大力進軍公辦都更 中山長春案今簽約、總投資額58億元

相關新聞

50萬股東看過來！台泥股東紀念品 「美拉德風」環保摺疊提袋正式亮相

擁有超過50萬名股東的台泥（1101） 2026 年股東會紀念品11日正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。

25歲以下戶長大增11萬人 這區占比全台最高

房價高，許多人購屋年紀越來越晚，不過近年幼齒戶長人數卻年年增加。根據內政部2025年第3季最新資料，全國戶長人數共約有983萬人，其中25歲以下年輕戶長達21.6萬人，較十年前增加11萬人，翻倍成長。

股市3萬點房市卻急凍！建築業籲中央「鬆綁管制」

政府近年接連「打炒房」，央行祭出七波選擇性信用管制後，房市急凍，營建業者直言「打房往死裡打」。大高雄不動產建築開發商業同業公會昨舉行會員大會，多名不動產公會領袖表示，不動產相關行業牽動200萬從業人口，本月央行理監事會議，籲中央調整第二戶房貸成數、取消18個月未動工土建融限制，為低迷房市注入活水。

房市轉買方市場 海悅董座：購屋可「從從容容、超前部署」

在央行信用管制與市場觀望氣氛影響下，房市交易量降溫，不少建商認為市場已轉為買方市場。海悅國際董事長黃希文表示，目前購屋族反而可以「從從容容、超前部署」，短期房價沒有上漲的條件，現只希望銷售成數逐步回到正常水準。

面大馬路住宅貴森森！北市松山、萬華每坪房價多兩成 這區單價只差1千

永慶房產集團統計近一年台北市12個行政區實價登錄資訊，比較「臨路住宅」與「非臨路住宅」的成屋平均單價差異。數據顯示，台北市臨路住宅的平均單價普遍高於非臨路住宅，顯示「臨路住宅」確實在市場上更具優勢。

三大建商強強聯手推「中和百億案」 亞昕董座：開價8字頭 讓利促買氣

亞昕（5213）集團、家泰建設、寶亞建設三大建商強強聯手，推出的新北中和區「豐森大境」11日舉辦動土典禮，該案總銷達100多億元，基地面積約2,146坪，潛銷已售約三成。亞昕董事長姚政岳表示，中和已經站上百萬元，但該案每坪開價8字頭，現在只要願意讓利，銷售動能都相當不錯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。