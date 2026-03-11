三大建商強強聯手推「中和百億案」 亞昕董座：開價8字頭 讓利促買氣

亞昕（5213）集團、家泰建設、寶亞建設三大建商強強聯手，推出的新北中和區「豐森大境」11日舉辦動土典禮，該案總銷達100多億元，基地面積約2,146坪，潛銷已售約三成。亞昕董事長姚政岳表示，中和已經站上百萬元，但該案每坪開價8字頭，現在只要願意讓利，銷售動能都相當不錯。

姚政岳表示，央行打房後，讓許多消費者觀望逾一年多，但近期量能有慢慢恢復，主要是城市發展健全、交通、人口紅利的區域，房地產還擁有良好的抗通膨能力。

海悅（2348）董事長黃希文表示，現在完全就是買方市場，購屋族可以從從容容就買到好房子，尤其通膨壓力比想像中還大，所以超前部署房地產會是很好的選擇。

黃希文表示，新北市中和區擁有龐大的人口紅利、交通紅利，長期來看，一定有穩定上漲的空間，只是現階段受到政策壓力，所以並沒有完全反映在房價上。

「豐森大境」在中和屬於難得的素地，家泰建設董事長王維聖表示，該案以純住宅作為規劃主軸，無地主分回戶、無店面設計，讓社區組成更加單純，出入動線更為清晰，管理條件也更穩定，而該案距離景安站約550米，更掌握中和線與環狀線雙捷優勢。

此外，為了因應市況，該案採彈性付款方式，訂簽僅4%，工程期間可輕鬆支付，有效降低前期資金壓力。