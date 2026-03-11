快訊

2026全球動盪沒在怕 9成 CEO 看好獲利提升、加碼 AI 轉型

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

安永最新發布《CEO展望脈動調查》，顯示受訪CEO 對自家公司的前景比對全球經濟更有信心。調查CEO 信心指數從 2025 年第3季的 83， 下滑至 2025 年第4季 78.5，反映出企業正在面對愈來越不確定的經營環境：地緣政治緊張升高、波動持續、全球經濟展望低迷、供應鏈中斷、成本壓力上升，以及主要市場活動放緩。

儘管外部逆風不斷，受訪 CEO 對強化公司內部績效仍具信心。即使有 61% CEO預期營運成本將上升，但有高達90%CEO 看好 2026 年在營收、獲利與生產力都能實現成長，其信心來自於對人才與科技轉型的投資，他們認為必須推動前瞻性變革來維持成長。

調查顯示，CEO 在不確定環境下更願意採取行動。因應地緣政治或貿易政策變化時，40% CEO表示會加速投資，高於選擇延後(31%)或停止(10%)投資的比例。43% CEO 指出最佳化營運與提升生產力-包含 AI 與數位化-是因應經濟環境變化的首要任務。安永財務管理諮詢服務(股)公司何淑芬總經理表示：「川普關稅政策上路後，雖然使不少企業在併購策略上轉為觀望，但許多 CEO 已開始以更平常的心態面對不確定性。近期也可明顯觀察到併購市場逐漸回溫、活動趨於熱絡，顯示整體併購情勢正穩步復甦。未來一年，領導者需展現果斷執行力、擴大創新布局並投資人才，並透過跨部門與跨產業的合作，共同創造新價值。」

2026 年被視為 AI 投資的轉捩點。CEO 將從小規模測試AI轉向企業級導入，以加速轉型。AI 正從「附加工具」演變成企業營運模式的核心基礎：58% 受訪領導者預期 AI 將在未來兩年成為主要成長引擎，32% 認為 AI 在全面導入後將徹底重塑營運。受訪 CEO大多在 2026 年已啟動(52%)或計畫啟動(45%)重大轉型計畫，以創造價值與成長，然而只有 20% CEO表示 AI 在過去一年「大幅超出預期」。

在眾多AI 類型中，生成式AI (GenAI，54%)居首，超過半數的執行長認為Gen AI是最具轉型性的技術，反映出GenAI 已迅速從試驗階段走向企業整合，尤其是在內容生成、程式碼撰寫、客戶互動和知識密集型的工作流程。其次是機器學習(45%) ，仍是用於預測、預報與決策智慧的核心分析基礎，這兩類技術顯示，企業正在平衡新興技術與成熟技術的使用。何淑芬表示：「儘管外界對 AI 的大幅度回報有很多期待，對 CEO 來說現實更加複雜。AI 的確達到甚至超過許多 CEO 期待，但只有 20% CEO真正獲得突破性回報，並將在未來居於領先地位。」

在全球勞動力模式快速變動下，79% CEO 對吸引與留住關鍵人才抱持樂觀態度。人才將在 AI 轉型中扮演核心角色，包括培養能夠面對外部經濟與地緣政治壓力的團隊。69% 認為 AI 投資將使他們維持或擴大聘僱人才，認為 AI 將導致裁員的 CEO 比例從2025 年 1 月的 46% 大幅下降至 2025 年 12 月的 24%。

機器學習 財務管理 地緣政治

