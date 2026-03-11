快訊

7-ELEVEN 首創OPENPOINT「行動待用餐」架構公益餐食照顧系統

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
7-ELEVEN首創「 OPENPOINT行動隨時取」行動待用餐，公益賦能助無家者尊嚴取餐。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN首創「 OPENPOINT行動隨時取」行動待用餐，公益賦能助無家者尊嚴取餐。7-ELEVEN／提供

統一超（2912）因應高齡化及公益團體面臨人力及餐食供給穩定性的服務缺口，更響應新世代的使用需求，7-ELEVEN「把愛找回來」率通路之先以「數位補位」架構創新公益餐食照顧系統，結合OPENPOINT APP強化公益賦能，2025年先後首創「鮮乳周到─線上捐物公益訂閱制」及「行動待用餐」，整合7-ELEVEN全台逾7,200家門市及數位工具資源等線上線下串連支持，打造服務、制度雙升級，架構全台最具規模、長期推廣的公益友善餐食支持系統。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台自2014年起攜手一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、門諾基金會、弘道老人福利基金會及屏東基督教醫院等公益團體，號召門市成立「好鄰居送餐隊」，協助鄉鎮地區長輩的送取餐服務已超過43萬餐次。為讓受助對象能從高齡長輩擴及無家者、單親家庭及清寒學子等族群，2025年8月與人安基金會合作、進一步導入數位服務工具，透過「OPENPOINT APP行動隨時取」打造公益團體專屬賣場，受助者持專屬icash2.0即可至門市自主兌領鮮食便當、烘焙麵包與營養飲品等多元餐食，將服務模式升級為「行動待用餐」的彈性取餐機制，不僅讓受助者可依自身需求與時間自主領取餐食，提升取餐尊嚴，也補足公益團體在假日的人力缺口，同時連續三年邀請公益團體、政府及民眾與供應商共同統一超商響應「愛心便當認捐」活動，迄今「行動待用餐」與「愛心便當認捐」已服務近5萬人次。

在兒童營養補給方面，7-ELEVEN自2019年起攜手公益團體及統一超商好鄰居文教基金會推動「愛心鮮乳認捐」，為清寒學童補充成長所需營養。同時，7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台觀察到OPENPOINT APP數位募款能量持續成長，2025年首創「鮮乳周到─線上捐物公益訂閱制」，邀請民眾透過OPENPOINT APP定期定額每月捐贈鮮乳，2026年更成功複製「行動待用餐」的物資領取方式於「鮮乳周到」專案，讓老師與部分受助孩童可持icash2.0卡到門市自主兌換鮮乳，目前已有世界和平會、唐氏症基金會的1,700位受助孩童受惠，將傳統的愛心捐物創新升級為具擴散性、長期制度供給的數位公益模式躍遷。

7-ELEVEN透過「數位補位」整合虛實通路資源，結合長期深耕的好鄰居送餐隊，創新推出的行動待用餐、鮮乳周到訂閱制及愛心便當認捐等公益關懷行動，逐步建立起可複製、制度化的公益餐食支持系統。受助對象也從高齡長輩延伸至無家者、單親家庭與清寒兒童等族群，形成跨縣市的營養與關懷支持網絡，積極響應聯合國永續發展目標SDG2消除飢餓與SDG3健康與福祉。

統一超商 公益 統一超

新北童軍節2000人齊聚 首創結合長照推跨代服務

相關新聞

50萬股東看過來！台泥股東紀念品 「美拉德風」環保摺疊提袋正式亮相

擁有超過50萬名股東的台泥（1101） 2026 年股東會紀念品11日正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。

25歲以下戶長大增11萬人 這區占比全台最高

房價高，許多人購屋年紀越來越晚，不過近年幼齒戶長人數卻年年增加。根據內政部2025年第3季最新資料，全國戶長人數共約有983萬人，其中25歲以下年輕戶長達21.6萬人，較十年前增加11萬人，翻倍成長。

股市3萬點房市卻急凍！建築業籲中央「鬆綁管制」

政府近年接連「打炒房」，央行祭出七波選擇性信用管制後，房市急凍，營建業者直言「打房往死裡打」。大高雄不動產建築開發商業同業公會昨舉行會員大會，多名不動產公會領袖表示，不動產相關行業牽動200萬從業人口，本月央行理監事會議，籲中央調整第二戶房貸成數、取消18個月未動工土建融限制，為低迷房市注入活水。

房市轉買方市場 海悅董座：購屋可「從從容容、超前部署」

在央行信用管制與市場觀望氣氛影響下，房市交易量降溫，不少建商認為市場已轉為買方市場。海悅國際董事長黃希文表示，目前購屋族反而可以「從從容容、超前部署」，短期房價沒有上漲的條件，現只希望銷售成數逐步回到正常水準。

面大馬路住宅貴森森！北市松山、萬華每坪房價多兩成 這區單價只差1千

永慶房產集團統計近一年台北市12個行政區實價登錄資訊，比較「臨路住宅」與「非臨路住宅」的成屋平均單價差異。數據顯示，台北市臨路住宅的平均單價普遍高於非臨路住宅，顯示「臨路住宅」確實在市場上更具優勢。

三大建商強強聯手推「中和百億案」 亞昕董座：開價8字頭 讓利促買氣

亞昕（5213）集團、家泰建設、寶亞建設三大建商強強聯手，推出的新北中和區「豐森大境」11日舉辦動土典禮，該案總銷達100多億元，基地面積約2,146坪，潛銷已售約三成。亞昕董事長姚政岳表示，中和已經站上百萬元，但該案每坪開價8字頭，現在只要願意讓利，銷售動能都相當不錯。

