7-ELEVEN 首創OPENPOINT「行動待用餐」架構公益餐食照顧系統

統一超（2912）因應高齡化及公益團體面臨人力及餐食供給穩定性的服務缺口，更響應新世代的使用需求，7-ELEVEN「把愛找回來」率通路之先以「數位補位」架構創新公益餐食照顧系統，結合OPENPOINT APP強化公益賦能，2025年先後首創「鮮乳周到─線上捐物公益訂閱制」及「行動待用餐」，整合7-ELEVEN全台逾7,200家門市及數位工具資源等線上線下串連支持，打造服務、制度雙升級，架構全台最具規模、長期推廣的公益友善餐食支持系統。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台自2014年起攜手一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、門諾基金會、弘道老人福利基金會及屏東基督教醫院等公益團體，號召門市成立「好鄰居送餐隊」，協助鄉鎮地區長輩的送取餐服務已超過43萬餐次。為讓受助對象能從高齡長輩擴及無家者、單親家庭及清寒學子等族群，2025年8月與人安基金會合作、進一步導入數位服務工具，透過「OPENPOINT APP行動隨時取」打造公益團體專屬賣場，受助者持專屬icash2.0即可至門市自主兌領鮮食便當、烘焙麵包與營養飲品等多元餐食，將服務模式升級為「行動待用餐」的彈性取餐機制，不僅讓受助者可依自身需求與時間自主領取餐食，提升取餐尊嚴，也補足公益團體在假日的人力缺口，同時連續三年邀請公益團體、政府及民眾與供應商共同統一超商響應「愛心便當認捐」活動，迄今「行動待用餐」與「愛心便當認捐」已服務近5萬人次。

在兒童營養補給方面，7-ELEVEN自2019年起攜手公益團體及統一超商好鄰居文教基金會推動「愛心鮮乳認捐」，為清寒學童補充成長所需營養。同時，7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台觀察到OPENPOINT APP數位募款能量持續成長，2025年首創「鮮乳周到─線上捐物公益訂閱制」，邀請民眾透過OPENPOINT APP定期定額每月捐贈鮮乳，2026年更成功複製「行動待用餐」的物資領取方式於「鮮乳周到」專案，讓老師與部分受助孩童可持icash2.0卡到門市自主兌換鮮乳，目前已有世界和平會、唐氏症基金會的1,700位受助孩童受惠，將傳統的愛心捐物創新升級為具擴散性、長期制度供給的數位公益模式躍遷。

7-ELEVEN透過「數位補位」整合虛實通路資源，結合長期深耕的好鄰居送餐隊，創新推出的行動待用餐、鮮乳周到訂閱制及愛心便當認捐等公益關懷行動，逐步建立起可複製、制度化的公益餐食支持系統。受助對象也從高齡長輩延伸至無家者、單親家庭與清寒兒童等族群，形成跨縣市的營養與關懷支持網絡，積極響應聯合國永續發展目標SDG2消除飢餓與SDG3健康與福祉。