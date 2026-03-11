Coupang 酷澎「火箭速配」升級 三大彈性配送優化體驗

Coupang酷澎深入經營台灣市場，「火箭速配」再度升級，加強最快「隔日到貨」的顧客承諾，如今更從顧客需求為出發點，推出市場唯一「彈性到貨日期、彈性配送地點及彈性退貨」三項彈性物流措施，強化消費者體驗。

Coupang酷澎指出，藉由導入國際市場的成功物流經驗，同時也依據台灣巷弄密集、住宅型態多元的在地城鎮特性，持續建立自有物流系統，強化配送穩定度與彈性，藉此逐步擴大「火箭速配」服務的全台覆蓋率。

目前Coupang酷澎自有物流配送系統，讓最快隔日到貨服務的覆蓋率達到台灣約70%地區，並截至2025年12月已達到約75%的運量。

Coupang酷澎自有物流系統逐步成熟，也藉此進一步增進顧客體驗。目前顧客在購買商品後或是有退貨需求時，僅能被動等待物流人員的通知，並需要在家等待送貨或取貨，影響行程上的安排。針對這樣的顧客痛點，Coupang酷澎推出業界唯一「彈性到貨日期、彈性配送地點及彈性退貨」安排共三項配送服務，顧客可依照自身的需求安排近乎客製化配送服務。Coupang酷澎「火箭速配」彈性配送服務包括：

1.彈性到貨日期：「火箭速配」商品預設最快可於隔日送達，顧客仍可依個人的需求，安排一周內的到貨日期，提升收貨彈性和便利性。

2.彈性配送地點：顧客對所有的常用配送地址，皆可註明商品收貨的方式，例如指定放置於警衛室、管理室、家門前，或是其它的收貨需求，在便利收貨的同時又可兼顧隱私與安全。

3.彈性退貨安排：退貨預設為隔日到府收件，顧客可依個人時間安排最長3天內的收件日期，提供更高自主性與便利性。