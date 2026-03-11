快訊

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

AI新時代／AI衝擊金融業 徵才與決策重點仍在「人」

Coupang 酷澎「火箭速配」升級 三大彈性配送優化體驗

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Coupang酷澎深入經營台灣市場，「火箭速配」再度升級，加強最快「隔日到貨」的顧客承諾，如今更從顧客需求為出發點，推出市場唯一「彈性到貨日期、彈性配送地點及彈性退貨」三項彈性物流措施，強化消費者體驗。

Coupang酷澎指出，藉由導入國際市場的成功物流經驗，同時也依據台灣巷弄密集、住宅型態多元的在地城鎮特性，持續建立自有物流系統，強化配送穩定度與彈性，藉此逐步擴大「火箭速配」服務的全台覆蓋率。

目前Coupang酷澎自有物流配送系統，讓最快隔日到貨服務的覆蓋率達到台灣約70%地區，並截至2025年12月已達到約75%的運量。

Coupang酷澎自有物流系統逐步成熟，也藉此進一步增進顧客體驗。目前顧客在購買商品後或是有退貨需求時，僅能被動等待物流人員的通知，並需要在家等待送貨或取貨，影響行程上的安排。針對這樣的顧客痛點，Coupang酷澎推出業界唯一「彈性到貨日期、彈性配送地點及彈性退貨」安排共三項配送服務，顧客可依照自身的需求安排近乎客製化配送服務。Coupang酷澎「火箭速配」彈性配送服務包括：

1.彈性到貨日期：「火箭速配」商品預設最快可於隔日送達，顧客仍可依個人的需求，安排一周內的到貨日期，提升收貨彈性和便利性。

2.彈性配送地點：顧客對所有的常用配送地址，皆可註明商品收貨的方式，例如指定放置於警衛室、管理室、家門前，或是其它的收貨需求，在便利收貨的同時又可兼顧隱私與安全。

3.彈性退貨安排：退貨預設為隔日到府收件，顧客可依個人時間安排最長3天內的收件日期，提供更高自主性與便利性。

荷莫茲海峽封鎖衝擊航運 航港局：13日召開海運平穩會議

台驊控股財報／2025年 EPS 7.74元 擬配發現金股利5元

酷澎女神節登場 指定美妝保健滿千折百 火箭速配最快隔日到貨

Coupang 酷澎財報／第4季台灣市場年增三位數 呈高速成長

50萬股東看過來！台泥股東紀念品 「美拉德風」環保摺疊提袋正式亮相

擁有超過50萬名股東的台泥（1101） 2026 年股東會紀念品11日正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。

25歲以下戶長大增11萬人 這區占比全台最高

房價高，許多人購屋年紀越來越晚，不過近年幼齒戶長人數卻年年增加。根據內政部2025年第3季最新資料，全國戶長人數共約有983萬人，其中25歲以下年輕戶長達21.6萬人，較十年前增加11萬人，翻倍成長。

股市3萬點房市卻急凍！建築業籲中央「鬆綁管制」

政府近年接連「打炒房」，央行祭出七波選擇性信用管制後，房市急凍，營建業者直言「打房往死裡打」。大高雄不動產建築開發商業同業公會昨舉行會員大會，多名不動產公會領袖表示，不動產相關行業牽動200萬從業人口，本月央行理監事會議，籲中央調整第二戶房貸成數、取消18個月未動工土建融限制，為低迷房市注入活水。

房市轉買方市場 海悅董座：購屋可「從從容容、超前部署」

在央行信用管制與市場觀望氣氛影響下，房市交易量降溫，不少建商認為市場已轉為買方市場。海悅國際董事長黃希文表示，目前購屋族反而可以「從從容容、超前部署」，短期房價沒有上漲的條件，現只希望銷售成數逐步回到正常水準。

面大馬路住宅貴森森！北市松山、萬華每坪房價多兩成 這區單價只差1千

永慶房產集團統計近一年台北市12個行政區實價登錄資訊，比較「臨路住宅」與「非臨路住宅」的成屋平均單價差異。數據顯示，台北市臨路住宅的平均單價普遍高於非臨路住宅，顯示「臨路住宅」確實在市場上更具優勢。

三大建商強強聯手推「中和百億案」 亞昕董座：開價8字頭 讓利促買氣

亞昕（5213）集團、家泰建設、寶亞建設三大建商強強聯手，推出的新北中和區「豐森大境」11日舉辦動土典禮，該案總銷達100多億元，基地面積約2,146坪，潛銷已售約三成。亞昕董事長姚政岳表示，中和已經站上百萬元，但該案每坪開價8字頭，現在只要願意讓利，銷售動能都相當不錯。

