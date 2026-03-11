奇美實業、成功大學、信義複材合作 成功開發出低碳高壓混凝土磚

奇美實業近期發表灰渣永續再利用的重大成果，與成功大學環工所及信義複材公司合作，成功將焚化爐的底渣去化轉做為高壓混凝土磚的原料，不但將自家的廢棄物資源循環率由98%提升至99%，更間接帶動這項低碳建材的上市與應用。

這項計畫耗時七年完成，目前奇美已向信義複材採購第一批植草磚產品，鋪設在自家總部花園廣場，未來也希望拋磚引玉，有更多組織單位注意到這項低碳建材，強化循環材在生活中的應用。這一成果不僅反映了奇美對環境保護的承諾，也展示了其在資源再利用方面的創新努力。

奇美指出，底渣和飛灰作為焚化處理後的最終產物，一直是資源循環最艱困的最後一哩路。過去，灰渣的處理多以掩埋為最安全的處置方式，然而奇美實業透過與成功大學環境工程研究所的先導研究，對底渣與飛灰進行深入分析研究，發現底渣的粒徑和元素組成適合用作高壓混凝土磚的替代材料，符合 CNS 13295 強度規範及土壤安全監測標準。這項循環經濟創新不僅成功將廢棄物轉化為再生資源，更能有效降低高耗能水泥的使用量，減少碳足跡。

目前合作夥伴「信義複材工業」已推出含奇美實業焚化爐底渣的資源循環型步道磚和植草磚等產品，奇美實業並已採購這些產品於自家的場域中使用並向合作夥伴推廣。奇美實業希望通過這項創新，向社會展示廢棄物的再利用價值，並為實現零掩埋的目標而努力。

奇美實業在循環經濟的探索中，不僅展現了企業的社會責任感，也呼籲更多企業一起參與資源循環行動。未來，奇美實業將繼續秉持「廢棄物是錯置的資源」的理念，致力於推動更多的環保創新，為社會和環境的永續發展貢獻力量。