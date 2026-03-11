快訊

圖輯／現在還好嗎？日311震災滿15周年 重返福島核電廠災區現場

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

台南市府運用 AI 分身市長行銷 搶攻東京食品展商機

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台南市長黃偉哲今年再度率隊進軍東京食品展，台南14家農特產品業者，組成歷年最大的展區，向日本通路市場招手。有鑒往年買家來訪眾多，市府人力有限應接不暇，今年特別設置黃市長的AI分身，可用日英韓中四種語言，向訪客介紹台南農產特色。

黃偉哲認為，AI時代來臨，農產行銷也要跟著進化。為了突破去年5億元的訂單門檻，今年市府不只安排翻譯人員協助農產業者爭取商機，也事前與廠商合作訓練AI模型。當人潮湧入展區時，人工智慧可以用多種語言，協助農產業者說明產品特色，幫助工作人員分擔導覽重任，爭取買家停留目光。

農業局長李芳林表示，2024年台南專區，曾展出以AI生成的簡介影片，由黃偉哲以一口流利的日文介紹農產，在當時廣受好評。今年則更進化，在本土AI業者「鑫揚智能（SynaiQ）」的技術支援下，訪客買家可直接在台南展區中與AI分身市長互動，用熟悉的語言詢問，就能即時獲得農特產資訊。

鑫揚智能科技說明，公司的經營目標，就是透過軟硬體整合，協助政府與企業將AI導入營運場域，創造可衡量與持續的數位效益。本次響應台南市政府的感召，希望協助農民跨越語言與人力的障礙，為台灣爭取到更多訂單，也透過國產軟硬體研發成果，讓AI數位人展現跨領域與多模態的服務，協助第一線的工作人員強化服務效能。

人工智慧 台南 黃偉哲

延伸閱讀

黃偉哲東京簽署台南芒果採購MOU 布局日本高端市場

屏東連4年進軍東京食品展 周春米盼創百億商機

東京食品展促成合作 台南芒果與伊勢丹通路簽MOU

立委赴日參與東京食品展 力推台東農特產走向國際

相關新聞

50萬股東看過來！台泥股東紀念品 「美拉德風」環保摺疊提袋正式亮相

擁有超過50萬名股東的台泥（1101） 2026 年股東會紀念品11日正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。

25歲以下戶長大增11萬人 這區占比全台最高

房價高，許多人購屋年紀越來越晚，不過近年幼齒戶長人數卻年年增加。根據內政部2025年第3季最新資料，全國戶長人數共約有983萬人，其中25歲以下年輕戶長達21.6萬人，較十年前增加11萬人，翻倍成長。

股市3萬點房市卻急凍！建築業籲中央「鬆綁管制」

政府近年接連「打炒房」，央行祭出七波選擇性信用管制後，房市急凍，營建業者直言「打房往死裡打」。大高雄不動產建築開發商業同業公會昨舉行會員大會，多名不動產公會領袖表示，不動產相關行業牽動200萬從業人口，本月央行理監事會議，籲中央調整第二戶房貸成數、取消18個月未動工土建融限制，為低迷房市注入活水。

嘉市建國二村抵費地吸引業者搶標 3標7筆商業地總底價逾8億元

嘉義市政府辦理建國二村、復興新村地區市地重劃抵費地標售，投標期限尚未截止，已吸引大批自然人投資者及建設公司詢問開發條件。本次標售共推出3標7筆土地，該地區過去為眷村聚落，透過市地重劃整體開發，不僅改善道路與公共設施環境，也釋出具潛力的商業區土地。房仲觀察，將帶動東區房價、吸引指標性建商進駐進而將市區商圈軸線向東延伸。

幼齒戶長十年大增11萬 25歲以下人數達21.6萬人「這四原因」推動

根據內政部2025年第三季最新資料，全國戶長人數共有983.7萬人，其中25歲以下的年輕戶長達21.6萬人，較十年前增加11.2萬人，翻倍成長。

代銷龍頭董座：通膨壓力比預期嚴重 現在是「匆匆容容」購屋最佳時機

代銷龍頭海悅董事長黃希文11日出席「豐森大境」動土典禮，會後受訪談到房市近況，他表示，現在完全就是買方市場，購屋族可以匆匆容容就買到好房子，尤其通膨壓力比想像中還大，所以超前部署房地產會是很好的選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。