幼齒戶長十年大增11萬 25歲以下人數達21.6萬人「這四原因」推動

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據內政部2025年第3季最新資料，全國戶長人數共有983.7萬人，其中25歲以下的年輕戶長達21.6萬人，較十年前增加11.2萬人，翻倍成長。台灣房屋集團／提供
根據內政部2025年第三季最新資料，全國戶長人數共有983.7萬人，其中25歲以下的年輕戶長達21.6萬人，較十年前增加11.2萬人，翻倍成長。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，年輕戶長增加並不一定是年輕屋主增加，主要自於家庭結構和房市政策變化！首先，現代家庭型態的轉變，「小家庭成主流」，小夫妻婚後不和長輩同住，另外租或買一個獨立居住的比例越來越高。

張旭嵐指出，再加上近年有「新青安購屋潮」貸款的優惠，置產理財的觀念越來越年輕化，不乏年紀輕輕就有置產觀念的屋主，或是有富爸媽，提早為年輕子女購屋，並設籍登記自住。

張旭嵐表示，因房屋稅條例修正，加重非自用房屋累進稅率，近年多屋族家庭積極「分戶省囤房稅」安排家人或子女分戶設籍以便享有自住稅率，也讓非屋主的「名義戶長」、「幼齒戶長」增加。

張旭嵐指出，而近年租賃專法規定，在有居住事實下，房東不得拒絕租客入籍、報稅或申請補貼，因此不少北漂青年工作穩定，長期租賃下「租客入籍增加」。

