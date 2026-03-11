代銷龍頭董座：通膨壓力比預期嚴重 現在是「匆匆容容」購屋最佳時機

代銷龍頭海悅董事長黃希文11日出席「豐森大境」動土典禮，會後受訪談到房市近況，他表示，現在完全就是買方市場，購屋族可以匆匆容容就買到好房子，尤其通膨壓力比想像中還大，所以超前部署房地產會是很好的選擇。

新北市中和區「豐森大境」今日舉辦動土典禮，該案由亞昕集團、家泰建設、寶亞建設三大品牌聯手推出，並由海悅負責代銷，總銷達100多億元，基地面積約2146坪。

黃希文表示，新北市中和區擁有龐大的人口紅利、交通紅利，長期來看，一定有穩定上漲的空間，只是現階段受到政策壓力，所以並沒有反映在房價上。

黃希文進一步表示，目前唯一最大的感受就是通膨問題比想像中的嚴重，超乎自己的的預期，而房地產擁有抗跌保值的特性，現在是最適合買房的時間點，可以說「現在不買何時買？」也因為是買方市場的狀態，所以多數個案都沒有價格上漲的條件，因此買方要把握這個時間點，若是賣方市場，個案一定會反應通膨帶來的造價上升問題，所以買盤現在置產，可以享受到這個紅利。

黃希文認為，目前房市是處於相對平衡的狀態，樂觀看待銷售成數能夠慢慢回穩，業界並不希望房價快速上漲，溫和緩漲是最健康的方向，另外，由於政府打房逾一年多，購屋族觀望的差不多，目前也有發現雙北蛋黃區遞延買盤已經有慢慢回籠的現象。