連13年大甲媽欽點！臺鹽捐3萬瓶好水隨香遶境

全台宗教盛事大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動將於4月17日起駕，臺鹽公司旗下「台塩海洋鹼性離子水」連續第13年獲選為遶境指定用水。臺鹽公司董事長丁彥哲11日上午前往大甲鎮瀾宮，代表捐贈3萬瓶大甲媽聯名祈福瓶，與大甲鎮瀾宮董事長顏清標一同進行過爐祈福儀式，祈求遶境平安順遂。

丁彥哲表示，大甲媽遶境是台灣極具指標性的文化資產，臺鹽身為深耕台灣的國民品牌，力挺文化傳承不遺餘力。自2014年起，臺鹽連續13年以純淨好水陪伴隨香客，成為朝聖路上的重要補水後盾。響應今年遶境主題「善」，除捐贈3萬瓶補給用水外，更持續關懷在地，加碼200箱「台塩海洋純水」供大甲鎮瀾兒童家園師生日常飲用，以實際行動宣揚媽祖慈悲大愛的精神。

今年大甲媽聯名祈福瓶外包裝設計再度翻新，特別融入Q版媽祖與俏皮討喜的小馬插畫，呈現媽祖親和形象，傳遞「喝好水、補好運、萬事馬到成功」的吉祥寓意。除了遶境補給，臺鹽也積極參與前哨暖身活動，將於3月14日「大甲媽Bobi Run」及3月21日「萬眾騎BIKE」現場設置補給站，為參與民眾打氣續航。

限量版「馬到成功」大甲媽聯名瓶將於4月8日起在全台家樂福、楓康超市、PChome購物網等通路上架，讓無法參加遶境的民眾也能「有喝有保庇」！為回饋廣大信眾，4月8日至5月15日，凡於家樂福購買四入裝大甲媽聯名瓶，或於楓康超市箱購，即加贈限量「大甲媽L型資料夾」，數量有限，送完為止。