連13年大甲媽欽點！臺鹽捐3萬瓶好水隨香遶境

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南報導
臺鹽公司董事長丁彥哲11日上午前往大甲鎮瀾宮，代表捐贈3萬瓶大甲媽聯名祈福瓶，與大甲鎮瀾宮董事長顏清標一同進行過爐祈福儀式，祈求遶境平安順遂。照片／台鹽提供
臺鹽公司董事長丁彥哲11日上午前往大甲鎮瀾宮，代表捐贈3萬瓶大甲媽聯名祈福瓶，與大甲鎮瀾宮董事長顏清標一同進行過爐祈福儀式，祈求遶境平安順遂。照片／台鹽提供

全台宗教盛事大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動將於4月17日起駕，臺鹽公司旗下「台塩海洋鹼性離子水」連續第13年獲選為遶境指定用水。臺鹽公司董事長丁彥哲11日上午前往大甲鎮瀾宮，代表捐贈3萬瓶大甲媽聯名祈福瓶，與大甲鎮瀾宮董事長顏清標一同進行過爐祈福儀式，祈求遶境平安順遂。

丁彥哲表示，大甲媽遶境是台灣極具指標性的文化資產，臺鹽身為深耕台灣的國民品牌，力挺文化傳承不遺餘力。自2014年起，臺鹽連續13年以純淨好水陪伴隨香客，成為朝聖路上的重要補水後盾。響應今年遶境主題「善」，除捐贈3萬瓶補給用水外，更持續關懷在地，加碼200箱「台塩海洋純水」供大甲鎮瀾兒童家園師生日常飲用，以實際行動宣揚媽祖慈悲大愛的精神。

今年大甲媽聯名祈福瓶外包裝設計再度翻新，特別融入Q版媽祖與俏皮討喜的小馬插畫，呈現媽祖親和形象，傳遞「喝好水、補好運、萬事馬到成功」的吉祥寓意。除了遶境補給，臺鹽也積極參與前哨暖身活動，將於3月14日「大甲媽Bobi Run」及3月21日「萬眾騎BIKE」現場設置補給站，為參與民眾打氣續航。

限量版「馬到成功」大甲媽聯名瓶將於4月8日起在全台家樂福、楓康超市、PChome購物網等通路上架，讓無法參加遶境的民眾也能「有喝有保庇」！為回饋廣大信眾，4月8日至5月15日，凡於家樂福購買四入裝大甲媽聯名瓶，或於楓康超市箱購，即加贈限量「大甲媽L型資料夾」，數量有限，送完為止。

臺鹽 顏清標 遶境

50萬股東看過來！台泥股東紀念品 「美拉德風」環保摺疊提袋正式亮相

擁有超過50萬名股東的台泥（1101） 2026 年股東會紀念品11日正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。

25歲以下戶長大增11萬人 這區占比全台最高

房價高，許多人購屋年紀越來越晚，不過近年幼齒戶長人數卻年年增加。根據內政部2025年第3季最新資料，全國戶長人數共約有983萬人，其中25歲以下年輕戶長達21.6萬人，較十年前增加11萬人，翻倍成長。

股市3萬點房市卻急凍！建築業籲中央「鬆綁管制」

政府近年接連「打炒房」，央行祭出七波選擇性信用管制後，房市急凍，營建業者直言「打房往死裡打」。大高雄不動產建築開發商業同業公會昨舉行會員大會，多名不動產公會領袖表示，不動產相關行業牽動200萬從業人口，本月央行理監事會議，籲中央調整第二戶房貸成數、取消18個月未動工土建融限制，為低迷房市注入活水。

嘉市建國二村抵費地吸引業者搶標 3標7筆商業地總底價逾8億元

嘉義市政府辦理建國二村、復興新村地區市地重劃抵費地標售，投標期限尚未截止，已吸引大批自然人投資者及建設公司詢問開發條件。本次標售共推出3標7筆土地，該地區過去為眷村聚落，透過市地重劃整體開發，不僅改善道路與公共設施環境，也釋出具潛力的商業區土地。房仲觀察，將帶動東區房價、吸引指標性建商進駐進而將市區商圈軸線向東延伸。

幼齒戶長十年大增11萬 25歲以下人數達21.6萬人「這四原因」推動

根據內政部2025年第三季最新資料，全國戶長人數共有983.7萬人，其中25歲以下的年輕戶長達21.6萬人，較十年前增加11.2萬人，翻倍成長。

代銷龍頭董座：通膨壓力比預期嚴重 現在是「匆匆容容」購屋最佳時機

代銷龍頭海悅董事長黃希文11日出席「豐森大境」動土典禮，會後受訪談到房市近況，他表示，現在完全就是買方市場，購屋族可以匆匆容容就買到好房子，尤其通膨壓力比想像中還大，所以超前部署房地產會是很好的選擇。

