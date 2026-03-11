台中青年首次購屋優惠利息補貼加碼至1200戶 每戶最高補貼6萬元

房價高，為減輕青年房貸壓力，2025年「台中市青年首次購屋優惠利息補貼」申請戶數已達3596件數，較往年大幅成長近3倍，台中市住宅處決定將核定戶數由600戶增加至1200戶，嘉惠更多青年家庭。昨天舉辦抽籤作業，台中市住宅處表示，後續將依抽籤結果寄發核定公文，並自核准日起三個月內一次撥入補助款。

台中市政府除配合內政部國土管理署推動「整合住宅補貼資源實施方案-自購住宅貸款利息補貼」外，市府再加碼辦理「青年首次購屋優惠利息補貼」，凡符合自購住宅貸款利息補貼資格，都可提出此加碼補貼申請，每戶依貸款餘額計算，最高補貼6萬元，協助青年安心成家。

住宅處指出，青年首次購屋優惠利息補貼申請件數逐年增加，2025年申請戶數已達3596件數，較往年大幅成長近3倍，因此市府特別積極爭取額外經費，將補助戶數由原計畫600戶提高至1200戶，展現對青年首購族的支持。

住宅處強調，抽籤作業秉持公平、公正、公開原則，除抽籤程式已通過第三方驗證外，現場亦有政風人員全程監督抽籤，確保程序嚴謹透明。