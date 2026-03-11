快訊

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

台中青年首次購屋優惠利息補貼加碼至1200戶 每戶最高補貼6萬元

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
2025年「台中市青年首次購屋優惠利息補貼」昨天舉辦抽籤作業，現場民眾查詢正取名單。圖／台中市住宅處提供
2025年「台中市青年首次購屋優惠利息補貼」昨天舉辦抽籤作業，現場民眾查詢正取名單。圖／台中市住宅處提供

房價高，為減輕青年房貸壓力，2025年「台中市青年首次購屋優惠利息補貼」申請戶數已達3596件數，較往年大幅成長近3倍，台中市住宅處決定將核定戶數由600戶增加至1200戶，嘉惠更多青年家庭。昨天舉辦抽籤作業，台中市住宅處表示，後續將依抽籤結果寄發核定公文，並自核准日起三個月內一次撥入補助款。

台中市政府除配合內政部國土管理署推動「整合住宅補貼資源實施方案-自購住宅貸款利息補貼」外，市府再加碼辦理「青年首次購屋優惠利息補貼」，凡符合自購住宅貸款利息補貼資格，都可提出此加碼補貼申請，每戶依貸款餘額計算，最高補貼6萬元，協助青年安心成家。

住宅處指出，青年首次購屋優惠利息補貼申請件數逐年增加，2025年申請戶數已達3596件數，較往年大幅成長近3倍，因此市府特別積極爭取額外經費，將補助戶數由原計畫600戶提高至1200戶，展現對青年首購族的支持。

住宅處強調，抽籤作業秉持公平、公正、公開原則，除抽籤程式已通過第三方驗證外，現場亦有政風人員全程監督抽籤，確保程序嚴謹透明。

住宅補貼 台中市 內政部

延伸閱讀

25歲以下戶長大增11萬人 這區占比近三成全台最高

中市青年一站式創業服務 近年女性服務比例超過半數

新北塭仔圳青年社宅決標 920戶社宅將動工

國土署：租金補貼已核定72.2萬戶 婚育戶額度加碼

相關新聞

50萬股東看過來！台泥股東紀念品 「美拉德風」環保摺疊提袋正式亮相

擁有超過50萬名股東的台泥（1101） 2026 年股東會紀念品11日正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。

25歲以下戶長大增11萬人 這區占比全台最高

房價高，許多人購屋年紀越來越晚，不過近年幼齒戶長人數卻年年增加。根據內政部2025年第3季最新資料，全國戶長人數共約有983萬人，其中25歲以下年輕戶長達21.6萬人，較十年前增加11萬人，翻倍成長。

股市3萬點房市卻急凍！建築業籲中央「鬆綁管制」

政府近年接連「打炒房」，央行祭出七波選擇性信用管制後，房市急凍，營建業者直言「打房往死裡打」。大高雄不動產建築開發商業同業公會昨舉行會員大會，多名不動產公會領袖表示，不動產相關行業牽動200萬從業人口，本月央行理監事會議，籲中央調整第二戶房貸成數、取消18個月未動工土建融限制，為低迷房市注入活水。

嘉市建國二村抵費地吸引業者搶標 3標7筆商業地總底價逾8億元

嘉義市政府辦理建國二村、復興新村地區市地重劃抵費地標售，投標期限尚未截止，已吸引大批自然人投資者及建設公司詢問開發條件。本次標售共推出3標7筆土地，該地區過去為眷村聚落，透過市地重劃整體開發，不僅改善道路與公共設施環境，也釋出具潛力的商業區土地。房仲觀察，將帶動東區房價、吸引指標性建商進駐進而將市區商圈軸線向東延伸。

台中青年首次購屋優惠利息補貼加碼至1200戶 每戶最高補貼6萬元

房價高，為減輕青年房貸壓力，2025年「台中市青年首次購屋優惠利息補貼」申請戶數已達3596件數，較往年大幅成長近3倍，台中市住宅處決定將核定戶數由600戶增加至1200戶，嘉惠更多青年家庭。昨天舉辦抽籤作業，台中市住宅處表示，後續將依抽籤結果寄發核定公文，並自核准日起三個月內一次撥入補助款。

台泥股東會紀念品亮相　「美拉德風」環保摺疊提袋旅行帶著走

擁有超過 50 萬名股東的台泥 2026 年股東會紀念品正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。摩卡色與橘棕色二擇一更扣合今年時尚界最流行的「美拉德（Maillard）」色系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。