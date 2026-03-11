快訊

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

台泥股東會紀念品亮相　「美拉德風」環保摺疊提袋旅行帶著走

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
台泥 2026 年股東會紀念品正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格。圖／台泥提供
台泥 2026 年股東會紀念品正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格。圖／台泥提供

擁有超過 50 萬名股東的台泥 2026 年股東會紀念品正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。摩卡色與橘棕色二擇一更扣合今年時尚界最流行的「美拉德（Maillard）」色系。

台泥預定於 5 月 22 日召開股東常會，投資人若想領取這份禮物，最晚須於 3 月 19 日前買進股票。

台泥股東會紀念品在近七年已然成為與中鋼並列的兩大股民新寵。這場品牌美學轉型的關鍵推手，是台泥董事長張安平，他上任後致力工業美學，從早期引發討論的水泥風盥洗用具四件組、竹纖維環保垃圾桶、減碳麥秸稈餐具組，到去年廣受好評的雙色環保蓋毯，每一款皆展現出如同精品配飾般的簡約質感。長期以來，中鋼的紀念品以耐用與硬派實力穩坐股民首選，而台泥則是靠著柔性美學與永續議題異軍突起。

台泥表示，針對領取資格，持股滿一千股以上的股東可依通知書領取；持股未滿1000股的零股股東，則須親自出席股東會或透過電子投票行使表決權方可領取。電子投票期間為4月22 日至5月19日，建議想要收藏這款高顏值紀念品的投資人多加留意相關時程，以免錯過領取機會。

台泥 2026 年股東會紀念品正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用。圖／台泥提供
台泥 2026 年股東會紀念品正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用。圖／台泥提供

股東 股東會紀念品 中鋼

延伸閱讀

股東會旺日 九天達上限

中工、寶佳經營權戰升溫 互控內線交易與特別背信

瑪利歐磚塊造型小提燈搶翻天台灣燈會限量掀熱議 觀光學者評論建言

聯電股東會紀念品出爐　SNOOPY口袋保溫瓶吸睛

相關新聞

50萬股東看過來！台泥股東紀念品 「美拉德風」環保摺疊提袋正式亮相

擁有超過50萬名股東的台泥（1101） 2026 年股東會紀念品11日正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。

25歲以下戶長大增11萬人 這區占比近三成全台最高

房價高，許多人購屋年紀越來越晚，不過近年幼齒戶長人數卻年年增加。根據內政部2025年第3季最新資料，全國戶長人數共約有983萬人，其中25歲以下年輕戶長達21.6萬人，較十年前增加11萬人，翻倍成長。

股市3萬點房市卻急凍！建築業籲中央「鬆綁管制」

政府近年接連「打炒房」，央行祭出七波選擇性信用管制後，房市急凍，營建業者直言「打房往死裡打」。大高雄不動產建築開發商業同業公會昨舉行會員大會，多名不動產公會領袖表示，不動產相關行業牽動200萬從業人口，本月央行理監事會議，籲中央調整第二戶房貸成數、取消18個月未動工土建融限制，為低迷房市注入活水。

嘉市建國二村抵費地吸引業者搶標 3標7筆商業地總底價逾8億元

嘉義市政府辦理建國二村、復興新村地區市地重劃抵費地標售，投標期限尚未截止，已吸引大批自然人投資者及建設公司詢問開發條件。本次標售共推出3標7筆土地，該地區過去為眷村聚落，透過市地重劃整體開發，不僅改善道路與公共設施環境，也釋出具潛力的商業區土地。房仲觀察，將帶動東區房價、吸引指標性建商進駐進而將市區商圈軸線向東延伸。

台泥股東會紀念品亮相　「美拉德風」環保摺疊提袋旅行帶著走

擁有超過 50 萬名股東的台泥 2026 年股東會紀念品正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。摩卡色與橘棕色二擇一更扣合今年時尚界最流行的「美拉德（Maillard）」色系。

選大馬路還是巷弄？台北各區價差曝：最多貴二成、這區沒差別

買房選大馬路還是巷弄？永慶房產集團針對台北市12個行政區進行統計，比較臨路住宅與非臨路住宅平均單價差異。數據顯示，台北市臨路住宅的平均單價普遍高於非臨路住宅，顯示「臨路住宅」確實在市場上更具優勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。