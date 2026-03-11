快訊

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

選大馬路還是巷弄？台北各區價差曝：最多貴二成、這區沒差別

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。永慶房屋／提供
房市示意圖。永慶房屋／提供

買房選大馬路還是巷弄？永慶房產集團針對台北市12個行政區進行統計，比較臨路住宅與非臨路住宅平均單價差異。數據顯示，台北市臨路住宅的平均單價普遍高於非臨路住宅，顯示「臨路住宅」確實在市場上更具優勢。

觀察台北市各行政區數據，松山區的臨路住宅平均單價為108萬元，而非臨路住宅則為87萬元，兩者價差高達23.9%，居全台北市之冠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，松山區有民生社區、敦北商圈等精華地段，臨路住宅多為商業機能發達或具備林蔭景觀的指標建案，單價動輒破百萬。

相對而言，隱身於巷弄內的非臨路住宅，雖然環境較為安靜，但在缺乏路幅優勢與商業效益的支撐下，房價與大馬路第一排有明顯落差。

排名第二、第三的則分別為萬華區與大同區，價差幅度分別為20%與18%。陳金萍指出，萬華與大同屬台北市發展較早的區域，巷弄狹窄且老舊建物多，而非臨路的住宅往往面臨出入不便或消防安全疑慮，也使得臨路宅與非臨路宅的單價落差明顯。

2025年萬華區臨路宅平均約67萬元，非臨路宅則為56萬元；大同區臨路宅則已站上8字頭，而非臨路宅僅約67.8萬元。

傳統精華區如大安區與信義區，臨路住宅的單價優勢同樣顯著。大安區臨路住宅平均單價達116萬元，與非臨路住宅的99萬元相比，價差達17%。

陳金萍分析，大安區指標道路如仁愛路、敦化南路兩側皆為高價豪宅聚落，臨路帶來的門牌效應與視野景觀，讓房價更具支撐力。

相較之下，如文山、內湖區等行政區價差幅度皆在10%以內。以內湖區為例，臨路與非臨路住宅單價分別為79萬元與72萬元，價差僅9%。

陳金萍表示，文山、內湖區相對於大安、信義等蛋黃區，臨路的指標建案、豪宅較少，較不容易拉大價差，同時住宅氛圍也較濃，民眾對於是否鄰近大馬路的溢價意願較低，甚至有部分購屋族更偏好巷弄內的寧靜環境，因此臨路宅與非臨路宅價差較小。

在本次統計中，北投區的數據最為特殊。北投區臨路住宅平均單價為60.6萬元，非臨路住宅為60.5萬元，價差僅0.2%。

陳金萍說明，北投區住宅產品類型多元，且受限於特殊的地理環境，住宅價值往往受地形、溫泉等多重因素影響，而不單單取決於臨路條件。因此若從臨路、非臨路分別來看，價差也相對其他行政區較小。

陳金萍提醒，臨路住宅雖然具備交通便利、棟距視野更開闊與保值性強等優點，但也可能伴隨著車流噪音與空氣污染，而非臨路的住宅則相對能享有較佳的居家寧靜。

因此，建議購屋族在挑選時，仍應親自到現場觀察不同時段的環境狀況，並評估自身的通勤習慣與對居住環境的耐受度，才能在價格與品質之間取得最佳平衡。

台北市行政區近一年臨路與非臨路住宅之間價差。永慶房屋／提供
台北市行政區近一年臨路與非臨路住宅之間價差。永慶房屋／提供

價差

延伸閱讀

輝達效應帶旺士林成屋房價年漲近一成最多 這區價格竟不漲反跌

捷運宅也失靈！中捷綠線各站僅蛋黃區三站逆勢抗跌

平價宅標售又來了 專家點名台北這社區會有人投標

七都10大「抗寒區」曝 天龍國這區還有6字頭

相關新聞

50萬股東看過來！台泥股東紀念品 「美拉德風」環保摺疊提袋正式亮相

擁有超過50萬名股東的台泥（1101） 2026 年股東會紀念品11日正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。

25歲以下戶長大增11萬人 這區占比全台最高

房價高，許多人購屋年紀越來越晚，不過近年幼齒戶長人數卻年年增加。根據內政部2025年第3季最新資料，全國戶長人數共約有983萬人，其中25歲以下年輕戶長達21.6萬人，較十年前增加11萬人，翻倍成長。

股市3萬點房市卻急凍！建築業籲中央「鬆綁管制」

政府近年接連「打炒房」，央行祭出七波選擇性信用管制後，房市急凍，營建業者直言「打房往死裡打」。大高雄不動產建築開發商業同業公會昨舉行會員大會，多名不動產公會領袖表示，不動產相關行業牽動200萬從業人口，本月央行理監事會議，籲中央調整第二戶房貸成數、取消18個月未動工土建融限制，為低迷房市注入活水。

嘉市建國二村抵費地吸引業者搶標 3標7筆商業地總底價逾8億元

嘉義市政府辦理建國二村、復興新村地區市地重劃抵費地標售，投標期限尚未截止，已吸引大批自然人投資者及建設公司詢問開發條件。本次標售共推出3標7筆土地，該地區過去為眷村聚落，透過市地重劃整體開發，不僅改善道路與公共設施環境，也釋出具潛力的商業區土地。房仲觀察，將帶動東區房價、吸引指標性建商進駐進而將市區商圈軸線向東延伸。

台中青年首次購屋優惠利息補貼加碼至1200戶 每戶最高補貼6萬元

房價高，為減輕青年房貸壓力，2025年「台中市青年首次購屋優惠利息補貼」申請戶數已達3596件數，較往年大幅成長近3倍，台中市住宅處決定將核定戶數由600戶增加至1200戶，嘉惠更多青年家庭。昨天舉辦抽籤作業，台中市住宅處表示，後續將依抽籤結果寄發核定公文，並自核准日起三個月內一次撥入補助款。

台泥股東會紀念品亮相　「美拉德風」環保摺疊提袋旅行帶著走

擁有超過 50 萬名股東的台泥 2026 年股東會紀念品正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。摩卡色與橘棕色二擇一更扣合今年時尚界最流行的「美拉德（Maillard）」色系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。