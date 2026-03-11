黃偉哲東京簽署台南芒果採購MOU 布局日本高端市場

台南市長黃偉哲昨天出席農業部於東京食品展「台灣農水產物館」開幕典禮，並代表市府與三越伊勢丹控股集團旗下的 MI Foodstyle、株式會社 Reproall 及玉井聯興青果合作社四方共同簽署芒果採購合作備忘錄，台南農產品將持續深化日本高端市場。

農業部長陳駿季、駐日代表李逸洋、立法委員陳亭妃、林宜瑾等貴賓共同見證，黃偉哲表示，農業部代表農產品與農民，外貿協會代表國際通路，駐日代表李逸洋則是台日交流的重要橋梁，共同打造台日友好合作，攜手協助農民開拓日本優質銷售通路。

黃偉哲感謝玉井聯興青果合作社以及MI Foodstyle董事長雨宮隆一促成長期的合作，讓台南農產逐步走進日本市場，獲得更多消費者肯定。

南市府近三年來持續協同玉井聯興青果合作社與日方業者密切接洽，去年也邀請 MI Foodstyle 董事長雨宮隆一來台南訪查，深化對台南農產品品質的信賴。MI Foodstyle 旗下「Queen’s Isetan」已連續三年選購台南頂級愛文芒果上架，去年更成功導入芒果乾、鳳梨乾等加工品。

此次簽署 MOU 不僅是三年深耕合作的成果，也是未來深化合作的新起點。未來將有更多高品質台南農產品及加工品透過日本精品通路進入當地市場，讓台南農產在日本市場被更多消費者看見。

台南市長黃偉哲出席農業部於東京食品展「台灣農水產物館」開幕典禮。圖／台南市政府提供

MI Foodstyle 董事長雨宮隆一(中)支持台南芒果，左為台南市長黃偉哲，右為立委陳亭妃。圖／台南市政府提供