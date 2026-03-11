快訊

NBA／末節大幅領先仍瘋狂刷分！阿德巴約砍83分打破Kobe 81分紀錄

傳川普私下問金主挺誰挑戰白宮 盧比歐呼聲高於范斯

小S老公搭訕大S正妹粉絲！還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

台寶 TRK-001二期臨床加速收案 美國梅約、成大醫院助攻

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台寶（6892）10日宣布，為提升調節型T細胞新藥TRK-001二期臨床試驗的執行效率與招募速度，將新增美國梅約醫學中心旗下羅徹斯特（Rochester）與鳳凰城（Phoenix）二大院區，以及台灣成大醫院為臨床試驗中心進行收案

TRK-001二期臨床試驗預計招收34位患有末期腎病且接受活體腎臟移植病患，目標以創新療法取代現行的免疫抑制劑，為器官移植患提供安全且更佳的治療選項。

此外，為有效整合現有資源，經徵得財團法人工業技術研究院同意，雙方合意終止治療急性心肌梗塞（AMI）新藥OmniMSC（TW-201）之相關技術授權與臨床試驗。

執行長楊鈞堯表示，台寶生醫將專注發展調節型T細胞（Treg）產品，短期以完成預防腎臟移植排斥新藥TRK-001的二期臨床試驗為階段性目標，並持續尋求連結國內外資源及跨域結盟的機會，同時也將與哈佛、梅約醫學中心（Mayo Clinic）等國際夥伴，積極規劃次世代Treg技術發展與應用市場，朝成為全球Treg療法的領導廠商邁進。

TRK-001是台寶生醫第一個進入臨床的調節型T細胞產品，已於美國西北大學紀念醫院、台灣林口長庚、臺中榮總及台大醫院招募病患，在納入美國梅約羅徹斯特總院、梅約鳳凰城分院與台灣成大醫院為臨床試驗中心後，有助加速收案，預計今年底完成收案目標暫不變。

依現行治療與照護指引，器官移植患者為避免出現排斥，必須服用免疫抑制藥物或類固醇。然而免疫抑制劑不僅副作用多，且會造成免疫力下降，引發伺機性感染或罹癌風險；此外，部分抗排斥藥物因具有腎毒性，恐會影響移植腎的功能。因此，抗排斥藥市場仍存在顯著的未滿足醫療需求。

Treg是一群具有免疫調節能力的淋巴細胞，可以誘導患者的免疫耐受，達到恢復免疫平衡的作用，並且有機會透過一次性的治療，產生長達數年的免疫耐受性，進而取代免疫抑制藥物。

TRK-001正是一種Treg創新療法，透過台寶生醫自主研發的 FAST CGT 平台技術可將繁瑣的細胞製程大幅簡化，有效降低生產成本。此外，TRK-001不受人類白血球抗原（HLA）的限制並適用於所有病患旅群。

台寶生醫指出，迄今尚未有任何的抗器官排斥細胞療法獲准上市，TRK-001的臨床進度領先其他國際競品，加上已取得美國FDA實體器官移植抗排斥孤兒藥資格，享有孤兒藥法規與市場面優勢，倘若TRK-001的二期臨床試驗結果符合預期，公司將再提交美國再生醫療先進療法（RMAT）認定資格，爭取及早上市，造福病友。

收案 臨床試驗

相關新聞

50萬股東看過來！台泥股東紀念品 「美拉德風」環保摺疊提袋正式亮相

擁有超過50萬名股東的台泥（1101） 2026 年股東會紀念品11日正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。

25歲以下戶長大增11萬人 這區占比近三成全台最高

房價高，許多人購屋年紀越來越晚，不過近年幼齒戶長人數卻年年增加。根據內政部2025年第3季最新資料，全國戶長人數共約有983萬人，其中25歲以下年輕戶長達21.6萬人，較十年前增加11萬人，翻倍成長。

股市3萬點房市卻急凍！建築業籲中央「鬆綁管制」

政府近年接連「打炒房」，央行祭出七波選擇性信用管制後，房市急凍，營建業者直言「打房往死裡打」。大高雄不動產建築開發商業同業公會昨舉行會員大會，多名不動產公會領袖表示，不動產相關行業牽動200萬從業人口，本月央行理監事會議，籲中央調整第二戶房貸成數、取消18個月未動工土建融限制，為低迷房市注入活水。

嘉市建國二村抵費地吸引業者搶標 3標7筆商業地總底價逾8億元

嘉義市政府辦理建國二村、復興新村地區市地重劃抵費地標售，投標期限尚未截止，已吸引大批自然人投資者及建設公司詢問開發條件。本次標售共推出3標7筆土地，該地區過去為眷村聚落，透過市地重劃整體開發，不僅改善道路與公共設施環境，也釋出具潛力的商業區土地。房仲觀察，將帶動東區房價、吸引指標性建商進駐進而將市區商圈軸線向東延伸。

爆米花加油棒一周狂賣3萬支 大頭叔叔把零食變文創黑馬

「大頭叔叔」創辦人45歲的謝潁霖，年輕時到星馬擔任碼頭拆貨櫃工人，累積進出口實務，期間遇到新加坡某超市老闆鼓舞，他返台創業從食品貿易起家，近10年他自建食品工廠，從代工到創立品牌，將爆米花結合棒球棒，推出巨大棒球棒與小型加油應援球棒，成為棒球賽熱銷應援文創黑馬商品。

南僑集團第三代全面接班

南僑集團啟動新一波人事布局，第三代全面接班。南僑昨（10）日召開董事會，陳飛龍次子、副董事長陳正文接任董事長，副董事長一職由副會長陳飛鵬長子陳羽文擔任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。