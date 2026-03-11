AI 影片散布「樂齡優惠」不實訊息 台鐵、高鐵澄清：皆非官方政策

近日網路流傳一支名為「樂齡指南」的AI影片，宣稱「2026新規：12項樂齡隱藏福利！」，內容涉及多項所謂敬老乘車優惠。對此，台鐵公司與台灣高鐵公司同步發布聲明嚴正澄清，指出影片內容多屬虛構不實資訊，並非官方政策或服務措施，呼籲民眾勿輕信或轉傳，以免誤導旅客並影響交通運輸秩序。

台鐵公司指出，經查該影片所述多項「樂齡措施」並不存在，與現行政策完全不符。台鐵目前實際施行的敬老優惠，是依據《老人福利法》提供敬老票制度，凡年滿65歲國民，或持永久居留證且註記可搭乘國內大眾運輸享有優待者，均可購買敬老票，享全票5折優惠。

台鐵強調，目前並未與交通部觀光署合作推出特定日期免票或折扣點數優惠，也不存在所謂「三代同堂折抵代碼」可抵扣票價的機制。

在乘車服務方面，年長旅客可至各車站無障礙窗口辦理購票；若為輪椅或行動不便旅客，台鐵將啟動「愛心通報」服務，由車站人員協助上下車。這是現行標準服務流程，但並未設置任何實體「綠色通道」、「樂齡專線」、「樂齡月台輔助崗」或「樂齡車廂」。

至於影片所稱「行李直送飯店」服務，台鐵表示，目前僅提供「行包託運」服務，持乘車票可享2件行李半價優惠，旅客需自行至行李房辦理，並無提供將行李直接配送至飯店的服務，也沒有針對年長旅客提供免費額度。

此外，影片提及「誤點賠償自動入帳」也與現行制度不符。台鐵說明，若列車發生誤點並符合賠償標準，旅客須在乘車日起一年內，持原票證至車站窗口辦理退費或兌換車票，系統不會自動將賠償金匯入卡片或指定帳戶。

台灣高鐵公司也指出，該AI影片中宣稱高鐵提供「電動車月台接送服務」、「敬老保留座位免費升等」及「高鐵假期1,500元補貼旅遊金」等內容，同樣全屬錯誤及虛假訊息。

高鐵表示，相關內容不僅與公司現行服務不符，也可能誤導敬老旅客，甚至造成車站營運服務混亂，呼籲民眾切勿上當受騙，更不要轉傳相關影片，以免成為散播不實訊息的管道。

台鐵與高鐵均強調，網路流傳影片多採AI生成配音，內容混雜大量錯誤資訊，特別容易誤導長輩族群。兩家公司表示，所有最新優惠措施與服務資訊均以官方網站公告及車站服務資訊為準，民眾如有疑問可向車站或客服人員查詢。

兩家公司也提醒，面對來源不明的網路影片或訊息，應秉持「不輕信、不轉傳」原則，避免因錯誤資訊造成誤解或影響交通運輸服務秩序。