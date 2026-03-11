25歲以下戶長大增11萬人 這區占比近三成全台最高

房價高，許多人購屋年紀越來越晚，不過近年幼齒戶長人數卻年年增加。根據內政部2025年第3季最新資料，全國戶長人數共約有983萬人，其中25歲以下年輕戶長達21.6萬人，較十年前增加11萬人，翻倍成長。

全台各縣市中，又以新北市的年輕戶長最多，達3萬8472人，其次為台中2.8萬人，桃園也有2.6萬人，桃園也是年輕戶長的佔比最高的縣市，達2.69%。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，年輕戶長增加，主要原因有四，首先，現代社會小家庭成主流，小夫妻婚後不和長輩同住，另外租或買一個獨立居住的比例越來越高。

其次，近年有「新青安購屋潮」貸款的優惠，置產理財的觀念越來越年輕化，不乏年紀輕輕就有置產觀念的屋主，或是有富爸媽，提早為年輕子女購屋，並設籍登記自住。

第三，因房屋稅條例修正，加重非自用房屋累進稅率，近年多屋族家庭積極「分戶省囤房稅」安排家人或子女分戶設籍以便享有自住稅率，也讓非屋主的「名義戶長」、「幼齒戶長」增加。

第四，近年租賃專法規定，在有居住事實下，房東不得拒絕租客入籍、報稅或申請補貼，因此不少北漂青年工作穩定，長期租賃下「租客入籍增加」。

全台各縣市中，又以新北市的年輕戶長最多，達3萬8472人，且比十年前增加了1萬8790人，進一步觀察，新北市又以板橋區和新莊區年輕戶長最多，至於佔比，還是以房價親民區淡水區29.6%，將近三成最高。

台灣房屋板橋江翠特許加盟店紀海雲店東指出，板橋區約有55萬人，23.8萬戶，約有三成是屬於租屋族，主要是距離台北市近，房價比台北便宜，有助於年輕人獨立門戶，尤其年輕自住族偏愛輕屋齡、中小坪數的社區，近年多往板橋江翠北側重劃區置產。

至於租屋族則比較集中在捷運站點周邊，成熟商圈的捷運宅，或CP值高的老公寓，且現在房東普遍也較能接受租屋者申請租金補貼和入籍，因此年輕戶長量增快速。

張旭嵐分析，淡水區房價對小資族更加友善，千萬成家有望，在新青安貸款推波助瀾下，年輕自住族提早置產的案例不在少數，也有較多「是屋主也是戶長的」的實質一家之主。