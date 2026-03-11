股市3萬點房市卻急凍！建築業籲中央「鬆綁管制」

政府近年接連「打炒房」，央行祭出七波選擇性信用管制後，房市急凍，營建業者直言「打房往死裡打」。大高雄不動產建築開發商業同業公會昨舉行會員大會，多名不動產公會領袖表示，不動產相關行業牽動200萬從業人口，本月央行理監事會議，籲中央調整第二戶房貸成數、取消18個月未動工土建融限制，為低迷房市注入活水。

大高雄不動產商業同業公會昨舉行第13屆第2次會員大會，理事長李正聰致詞時坦言，現在是建築業寒冬，業者承受巨大壓力。不少黃金地段建案一周來客數「用五根手指就能數完」，但儘管市場轉冷，業界經營辛苦，但辛苦不是「舉白旗投降」的理由，而應更練好基本功，思考產品價值「從設計、施工品質到資金管理及整體規畫都要精進，景氣回溫時才能一展長才。

他同時認為，台股已站上3萬點，加上去年經濟成長率約8%，今年預估仍有4%左右，股市這麼好，房地產應亦有可為。今年底將選舉，全台不動產相關從業人口超過200萬人，「相信中央政府一定會正視這個問題」。

此次會員大會也聚焦政策鬆綁議題，與會業者普遍期待央行本月19日理監事會議能調整管制措施。台灣省不動產建築開發公會理事長吳國寶希望央行重新檢討政策，取消購買第二戶的限制，也取消18個月的限期開工令，讓市場恢復正常運作。

中華民國不動產聯盟總會理事長黃啟倫直言，政府對待股市與房市態度差很大，「股市接近崩盤便馬上護盤，但中央二年前打房卻是往死裡打」，他表示，房地產是重要內需產業鏈，攸關200萬名從業員及家庭的生計，政府務必正視。

會中也安排台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德專題演講。他引用國際清算銀行（BIS）研究指出，「房價漲10%，消費會增加1.6%」，顯示房地產對經濟的重要影響。更提醒，「打炒房，會傷消費力」，沒有經濟表現，空喊居住正義，是本末倒置。

大高雄不動產商業同業公會理事長李正聰表示，不少黃金地段建案一周來客數「用五根手指就能數完」，但儘管業界經營辛苦，但辛苦不是「舉白旗投降」的理由。記者王昭月／攝影