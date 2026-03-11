嘉市建國二村抵費地吸引業者搶標 3標7筆商業地總底價逾8億元

嘉義市政府辦理建國二村、復興新村地區市地重劃抵費地標售，投標期限尚未截止，已吸引大批自然人投資者及建設公司詢問開發條件。本次標售共推出3標7筆土地，該地區過去為眷村聚落，透過市地重劃整體開發，不僅改善道路與公共設施環境，也釋出具潛力的商業區土地。房仲觀察，將帶動東區房價、吸引指標性建商進駐進而將市區商圈軸線向東延伸。

地政處表示，建國二村、復興新村地區位於嘉義市東區核心區域，範圍由公明路、啟明路、民族路、民國路及朝陽街所圍繞，鄰近嘉義公園、KANO園區及民族路商圈，交通便利、生活機能成熟，為市區少見具規模的商業區土地。標售公告發布後，多家建設公司與投資人前來領取投標文件，足見各方業者對本區發展潛力相當期待。

都市發展處於3月4日公告發布「變更嘉義市都市計畫（建國二村、復興新村地區）細部計畫（土地使用暨都市設計管制要點）」，區內土地使用、開發強度及都市設計規範已明確，整體開發條件成熟，讓投資人能掌握未來開發方向。抵費地已於今年2月25日公告標售，投標期限至4月1日下午5時止，並訂4月2日上午10時公開開標。標售3標7筆土地總面積約1965坪，總底價逾8億元。

據房仲觀察，建國二村、復興新村地區位於精華區，若4月2日開標結果出現高溢價率，將直接推升東區地價基準，進而帶動周邊中古屋與新建案價格預期，產生強烈「定錨效應」。本次釋出土地多為商業區，開發強度高，第一標與第三標規模分別約804坪與1002坪，具備興建大型商場、飯店或指標性高樓建案條件。若吸引外地大型建商或在地指標業者搶進，將提升嘉義市整體建築品質。

目前嘉義市商業重心多集中在西區或文化路商圈，隨著大規模商業土地開發，未來若百貨、餐飲或商務設施進駐，將使民族路商圈進一步向東擴張，串連嘉義公園觀光帶，形成新的商業聚落。第一標為東門段建國小段18及19地號（面積約804坪），底價約3億5064萬元；第二標為東門段建國小段22地號（面積約159坪），底價約6803萬元；第三標包含東門段建國小段28、29、39及40地號共4筆土地（面積約1002坪），底價約4億4986萬元。

嘉義市建國二村、復興新村重劃區4月1日截止投標 。圖／嘉義市政府提供

嘉義市建國二村、復興新村重劃區標售位置。圖／嘉義市政府提供