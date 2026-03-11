藏壽司應援 WBC 中華隊 全台門市追蹤 FB 或 IG 限時享9折
日式連鎖餐飲品牌藏壽司宣布推出限時應援優惠活動，邀請消費者一起把榮耀獻給奮戰的球員。藏壽司表示，3月12日至3月13日兩天期間，消費者只要到全台門市用餐，消費不限金額，並追蹤藏壽司官方Facebook或Instagram帳號，於結帳時出示手機畫面，即可享9折優惠。
世界棒球經典賽（WBC）賽事熱潮持續延燒，民眾守在電視機前為球員吶喊加油，隨著比數起伏心情也跟著上上下下。即便比賽結果各有勝負，球員拚戰到最後一刻的精神仍讓許多球迷深受感動，也帶動相關應援與餐飲消費話題升溫。
藏壽司指出，本次活動不設最低消費門檻，期望透過優惠活動與球迷共同延續賽事帶來的熱血氛圍。若消費者同時欲兌換店內滿額贈活動，則以9折折扣後的實際消費金額計算，須達滿額贈門檻方可兌換贈品。
