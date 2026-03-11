荷莫茲海峽封鎖衝擊航運 航港局：13日召開海運平穩會議

美伊戰事持續升溫，伊朗封鎖荷莫茲海峽，導致多艘貨輪目前無法通行。交通部航港局表示，我國籍貨櫃航商經營台灣至中東共有三條航線、每週各一班，目前已暫停收貨。由於整體貨量占比不高，對我國出口的實際影響仍屬有限。航港局並已規劃於13日召開「國際海運平穩小組會議」，掌握最新局勢並研議因應作為。

航港局長葉協隆指出，目前荷莫茲海峽通行受阻，各國船舶多在海峽外的安全水域暫時等候並觀察情勢發展。台灣航商經營台灣往返中東的航線共有三條、每週各一班，目前均已暫停收貨，以降低不確定風險。由於相關航線的貨量原本就不大，因此目前對整體航運與出口影響仍屬有限。

葉協隆進一步說明，我國出口貨輪實際需要通過荷莫茲海峽的比例相對較低，因此對一般出口貨物的影響並不顯著。真正較受關注的仍是能源運輸，包括天然氣與原油等重要能源物資。不過，相關能源供應調度目前已由經濟部統籌協調，確保國內能源供應穩定。

至於目前停留在安全水域等待通行的船舶，葉協隆表示，後續將視局勢發展再決定航行策略，包括是否改道其他航線、轉往周邊安全港口卸貨，或透過轉運與陸路運輸方式完成貨物配送。相關調整將由各航商依實際營運需求自行評估決定，但航商普遍已預作相關應變準備。

航港局指出，鑑於荷莫茲海峽局勢仍未穩定，為即時掌握國際航運情勢並確保我國海運物流順暢，已訂於13日召開「國際海運平穩小組會議」，邀集相關航商及單位共同研商最新狀況與因應措施，以維持我國國際貿易及民生物資供應運作穩定。