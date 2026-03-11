50萬股東看過來！台泥股東紀念品 「美拉德風」環保摺疊提袋正式亮相

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥股東會紀念品正式亮相。台泥/提供
台泥股東會紀念品正式亮相。台泥/提供

擁有超過50萬名股東的台泥（1101） 2026 年股東會紀念品11日正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。

摩卡色與橘棕色二擇一更扣合今年時尚界最流行的「美拉德（Maillard）」色系。台泥預定於 5 月 22 日召開股東常會，投資人若想領取這份禮物，最晚須於 3 月 19 日前買進股票。

台泥股東會紀念品在近七年已然成為與中鋼並列的兩大股民新寵。這場品牌美學轉型的關鍵推手，是台泥董事長張安平，自他上任後致力工業美學，從早期引發討論的水泥風盥洗用具四件組、竹纖維環保垃圾桶、減碳麥秸稈餐具組，到去年廣受好評的雙色環保蓋毯，每一款皆展現出如同精品配飾般的簡約質感。

長期以來，中鋼的紀念品以耐用與硬派實力穩坐股民首選，而台泥則是靠著柔性美學與永續議題異軍突起。

台泥表示，針對領取資格，持股滿一千股以上的股東可依通知書領取；持股未滿一千股的零股股東，則須親自出席股東會或透過電子投票行使表決權方可領取。電子投票期間為 4 月 22 日至 5 月 19 日，建議想要收藏這款高顏值紀念品的投資人多加留意相關時程，以免錯過領取機會。

