八方雲集擬首度配發股票股利 今年美國分店拚逾20家

八方雲集去年每股盈餘（EPS）12.84元，創歷史新高，董事會決議，2025年下半年度每股配發股利8元，包含現金股利7.5元，以及首度配發股票股利0.5元；在展店布局方面，2026年台灣市場將「汰弱留強」，目標淨增30家，美國總店數將超過20家。

連鎖餐飲集團八方雲集2025年合併營收新台幣87.91億元，創歷史新高紀錄，年增9.51%；稅後淨利8.56億元，每股盈餘（EPS）12.84元，同創歷史新高。

八方雲集董事會決議，2025年下半年度每股配發股利8元，包含現金股利7.5元、股票股利0.5元；加上上半年度已配發的4元，全年度配發股利達12元，整體配發率達93.5%。

八方雲集集團表示，2025年是集團「海內外規模擴張」與「獲利品質」雙軌並進成效顯著的一年，尤其營收、稅後淨利及每股盈餘，均創歷史新高紀錄，更是上市以來首次配發股票股利。

截至2025年12月底，八方雲集品牌門市數達1033家，一年內淨成長21家；梁社漢排骨品牌門市數248家，年成長20家。台灣八方雲集門市同店營收及來客數成長率都達到10%，梁社漢排骨品牌同店成長率也有6%，美國展店在2025年已達13家規模。

展望2026年，八方雲集表示，將以3大策略持續推進，台灣市場持續落實「汰弱留強」展店策略，目標淨增30家，並全面普及「八方點」線上點餐與自助點餐機導入；美國市場加州、德州、亞利桑那州三軌併進，預計在2026年美國總店數將會超過20家，進展明確的德州有6家門市準備進入簽約階段；多元零售通路持續深化，與家樂福、momo等零售平台合作，擴大集團商品的線上線下銷售布局。