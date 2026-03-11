快訊

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

聽新聞
0:00 / 0:00

八方雲集擬首度配發股票股利 今年美國分店拚逾20家

中央社／ 台北11日電

八方雲集去年每股盈餘（EPS）12.84元，創歷史新高，董事會決議，2025年下半年度每股配發股利8元，包含現金股利7.5元，以及首度配發股票股利0.5元；在展店布局方面，2026年台灣市場將「汰弱留強」，目標淨增30家，美國總店數將超過20家。

連鎖餐飲集團八方雲集2025年合併營收新台幣87.91億元，創歷史新高紀錄，年增9.51%；稅後淨利8.56億元，每股盈餘（EPS）12.84元，同創歷史新高。

八方雲集董事會決議，2025年下半年度每股配發股利8元，包含現金股利7.5元、股票股利0.5元；加上上半年度已配發的4元，全年度配發股利達12元，整體配發率達93.5%。

八方雲集集團表示，2025年是集團「海內外規模擴張」與「獲利品質」雙軌並進成效顯著的一年，尤其營收、稅後淨利及每股盈餘，均創歷史新高紀錄，更是上市以來首次配發股票股利。

截至2025年12月底，八方雲集品牌門市數達1033家，一年內淨成長21家；梁社漢排骨品牌門市數248家，年成長20家。台灣八方雲集門市同店營收及來客數成長率都達到10%，梁社漢排骨品牌同店成長率也有6%，美國展店在2025年已達13家規模。

展望2026年，八方雲集表示，將以3大策略持續推進，台灣市場持續落實「汰弱留強」展店策略，目標淨增30家，並全面普及「八方點」線上點餐與自助點餐機導入；美國市場加州、德州、亞利桑那州三軌併進，預計在2026年美國總店數將會超過20家，進展明確的德州有6家門市準備進入簽約階段；多元零售通路持續深化，與家樂福、momo等零售平台合作，擴大集團商品的線上線下銷售布局。

家樂福 EPS 八方雲集

延伸閱讀

八方雲集財報／2025年獲利、股利同創新高 EPS 12.84元、每股配12元

欣新網去年每股純益3.63元 將配發股利2元

聯強財報／2025年每股賺5.08元 擬配現金股利4.2元、殖利率6.1%

LINEPAY財報／2025年每股賺7.46元 配發現金+股票共2元股利

相關新聞

50萬股東看過來！台泥股東紀念品 「美拉德風」環保摺疊提袋正式亮相

擁有超過50萬名股東的台泥（1101） 2026 年股東會紀念品11日正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。

25歲以下戶長大增11萬人 這區占比全台最高

房價高，許多人購屋年紀越來越晚，不過近年幼齒戶長人數卻年年增加。根據內政部2025年第3季最新資料，全國戶長人數共約有983萬人，其中25歲以下年輕戶長達21.6萬人，較十年前增加11萬人，翻倍成長。

股市3萬點房市卻急凍！建築業籲中央「鬆綁管制」

政府近年接連「打炒房」，央行祭出七波選擇性信用管制後，房市急凍，營建業者直言「打房往死裡打」。大高雄不動產建築開發商業同業公會昨舉行會員大會，多名不動產公會領袖表示，不動產相關行業牽動200萬從業人口，本月央行理監事會議，籲中央調整第二戶房貸成數、取消18個月未動工土建融限制，為低迷房市注入活水。

嘉市建國二村抵費地吸引業者搶標 3標7筆商業地總底價逾8億元

嘉義市政府辦理建國二村、復興新村地區市地重劃抵費地標售，投標期限尚未截止，已吸引大批自然人投資者及建設公司詢問開發條件。本次標售共推出3標7筆土地，該地區過去為眷村聚落，透過市地重劃整體開發，不僅改善道路與公共設施環境，也釋出具潛力的商業區土地。房仲觀察，將帶動東區房價、吸引指標性建商進駐進而將市區商圈軸線向東延伸。

台中青年首次購屋優惠利息補貼加碼至1200戶 每戶最高補貼6萬元

房價高，為減輕青年房貸壓力，2025年「台中市青年首次購屋優惠利息補貼」申請戶數已達3596件數，較往年大幅成長近3倍，台中市住宅處決定將核定戶數由600戶增加至1200戶，嘉惠更多青年家庭。昨天舉辦抽籤作業，台中市住宅處表示，後續將依抽籤結果寄發核定公文，並自核准日起三個月內一次撥入補助款。

台泥股東會紀念品亮相　「美拉德風」環保摺疊提袋旅行帶著走

擁有超過 50 萬名股東的台泥 2026 年股東會紀念品正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。摩卡色與橘棕色二擇一更扣合今年時尚界最流行的「美拉德（Maillard）」色系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。