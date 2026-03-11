快訊

傳川普私下問金主挺誰挑戰白宮 盧比歐呼聲高於范斯

小S老公搭訕大S正妹粉絲！還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

聽新聞
0:00 / 0:00

信義房屋 Podcast 邀專家揭密 買房前必懂房貸攻略

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
玉山銀行消費金融處蔡宗樺處長(左)從銀行視角出發，解析房貸成數、利率結構與風險評估邏輯。（圖:信義房屋提供）
玉山銀行消費金融處蔡宗樺處長(左)從銀行視角出發，解析房貸成數、利率結構與風險評估邏輯。（圖:信義房屋提供）

近年在政府信用管制與房市政策影響下，購屋流程也出現改變，愈來愈多民眾在下斡旋前，會先詢問銀行「自己能貸多少」。在最新一集房屋聽信義Podcast中，邀請玉山銀行消費金融處處長蔡宗樺從銀行第一線角度解析房貸成數、利率結構與銀行審核邏輯，幫助民眾在購屋前建立正確的房貸觀念。

過去多數購屋族都是成交後才開始找銀行申請房貸，但近期市場氛圍明顯不同。蔡宗樺表示，近年常接到民眾在購屋前就來詢問貸款條件，甚至尚未下斡旋就先評估貸款額度，主因在於政府信用管制政策、房貸額度水位等議題，使購屋族對貸款條件更加謹慎，而銀行提供的線上試算工具與數位服務普及，也讓民眾能在購屋前先掌握利率、貸款額度與每月負擔，提前做好財務規劃。

談到房貸種類，蔡宗樺指出，目前市場主流仍是「指數型房貸」，其利率由「指標利率＋固定加碼利率」組成，優點是利率透明，能反映市場利率變化，但若進入升息循環，每月利息支出也會增加。除了指數型房貸外，市場上還有理財型、固定型、階梯型與壽險型房貸等不同產品。

「理財型房貸」則具有循環動用的特性，已償還的本金可轉為可再次使用的額度，適合資金運用需求較高的自營商或投資族；「固定型房貸」則是在貸款期間維持固定利率，不受市場波動影響，適合偏好穩定財務規劃的族群；「階梯型房貸」則是前期利率較低、後期較高，能減輕初期負擔；而「壽險型房貸」則結合保險機制，若借款人發生重大疾病或意外，保險理賠可協助償還貸款，提供家庭風險保障。

蔡宗樺強調，選擇房貸方案其實就像挑選適合自己的衣服，要符合個人與家庭的財務狀況、收入穩定度與風險承受能力並非最便宜或最貴就是最好，對一般受薪族來說，利率較低且結構透明的指數型房貸仍是最普遍的選擇。

在銀行審核房貸時，評估核心其實只有兩大面向，「人」與「房子」。蔡宗樺說明，「人」指的是借款人的信用紀錄、收入來源與還款能力；「房子」則是擔保品的不動產價值。銀行並不單看收入高低，而是重視收入是否穩定。例如部分網紅或接案工作者，雖然收入可能很高，但因缺乏穩定薪資紀錄，銀行在審核時可能會更保守，甚至降低貸款成數或要求保證人。

對於收入來源較不固定的族群，蔡宗樺建議，可透過確實申報所得稅、建立穩定的帳戶收款紀錄，以及提供股票、基金或保單等資產作為輔助證明，但這些資產通常僅作為加分項，真正的關鍵仍是穩定的現金流。

蔡宗樺指出，銀行通常會以「收入負債比」作為重要指標。借款人所有貸款的每月還款金額，通常不宜超過月收入的70%，例如月薪5萬元，每月所有貸款支出建議控制在3萬5千元以內，才能確保基本生活支出與財務安全。

此外，房屋本身條件也會影響貸款，例如屋齡較高的老屋可能影響鑑價與貸款成數。若銀行鑑價低於成交價，購屋人便需要補足差額。不過若老屋位於精華地段、具備都更或危老重建潛力，銀行仍可能給予不錯的貸款條件。

面對未來房貸負擔，不少人也會思考是否要提早還款。蔡宗樺認為，提早還款與慢慢還並沒有標準答案。提早還款可以降低利息支出、減少負債壓力；而慢慢還則能保留現金流，若能將資金投入報酬率更高的投資工具，也可能創造更高收益。對多數家庭而言，部分提前還款是一種兼顧彈性與節省利息的折衷方式。

蔡宗樺提醒，近年政府對房市的政策方向相當明確，鼓勵自住、抑制投機，銀行對資金來源與貸款用途的審查也更嚴格，購屋族在申請房貸前，應確保自備款來自長期儲蓄或合法收入，並避免短期內出現不明的大額金流，以免影響貸款審核，購屋族在進入市場前，若能先理解銀行的評估邏輯並做好財務準備，將更有機會順利完成購屋計畫。更多內容請上此連結收聽（https://sinyipodcast.com.tw/podcast/sinyipodcast?utm_source=pr_news&utm_medium=referral&utm_campaign=sinyipodcast&utm_term=EP59）

房貸 信義房屋 銀行

延伸閱讀

持有一年就認賠458萬轉手、一看貸款明細全懂了 專家：撿便宜好方法

沒有30年期房貸會怎樣？專家：加劇購屋市場M型化

相關新聞

股市3萬點房市卻急凍！建築業籲中央「鬆綁管制」

政府近年接連「打炒房」，央行祭出七波選擇性信用管制後，房市急凍，營建業者直言「打房往死裡打」。大高雄不動產建築開發商業同業公會昨舉行會員大會，多名不動產公會領袖表示，不動產相關行業牽動200萬從業人口，本月央行理監事會議，籲中央調整第二戶房貸成數、取消18個月未動工土建融限制，為低迷房市注入活水。

嘉市建國二村抵費地吸引業者搶標 3標7筆商業地總底價逾8億元

嘉義市政府辦理建國二村、復興新村地區市地重劃抵費地標售，投標期限尚未截止，已吸引大批自然人投資者及建設公司詢問開發條件。本次標售共推出3標7筆土地，該地區過去為眷村聚落，透過市地重劃整體開發，不僅改善道路與公共設施環境，也釋出具潛力的商業區土地。房仲觀察，將帶動東區房價、吸引指標性建商進駐進而將市區商圈軸線向東延伸。

南僑集團第三代全面接班

南僑集團啟動新一波人事布局，第三代全面接班。南僑昨（10）日召開董事會，陳飛龍次子、副董事長陳正文接任董事長，副董事長一職由副會長陳飛鵬長子陳羽文擔任。

中華電打造防詐生態圈

中華電信表示，積極打擊詐騙，響應政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，成功整合通訊安全與數位防詐兩大核心服務，建構「防詐聯防生態圈」。以自主研發的「電商隱碼服務 (NMS) 放心接平台」與業界首創「SIM Swap詐欺跨業聯防機制」，從源頭阻斷個資外洩與金融詐騙，展現運用科技守護全民資產的ESG社會創新成果。

美伊戰爭效應 台塑化、台塑減產 對客戶發出不可抗力通知

美伊戰事影響荷莫茲海峽航運，導致原料運輸延誤，台塑化、台塑兩大公司昨（10）日同步證實，已對客戶發出不可抗力（Force Majeure）通知，旗下相關產品將減產、調整產線。

塑化產品價看升 加重下游成本

台塑化對乙烯、丙烯等相關產品發出不可抗力（Force Majeure）通知；台塑跟進減產PVC、PE、PP等產品。國內塑化中、下游業者表示，原料供應短缺衝擊塑化鏈，產品價格恐持續上揚，增加下游營運成本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。