塑化產品價看升 加重下游成本

經濟日報／ 記者任君翔謝柏宏／台北報導

台塑化（6505）對乙烯、丙烯等相關產品發出不可抗力（Force Majeure）通知；台塑跟進減產PVC、PE、PP等產品。國內塑化中、下游業者表示，原料供應短缺衝擊塑化鏈，產品價格恐持續上揚，增加下游營運成本。

業者指出，如果後續台塑集團內部塑化產品漲價，下游供應鏈恐出現漲價連鎖效應。不過由於市場情況混亂，供料來源不穩，目前PVC、PE、PP等陸續暫停報價，影響究竟多大、多廣，仍難評估。

下游業者表示，台塑化針對丙烯、乙烯等上游原料發布不可抗力通知，無論下游廠商是否直接向台塑集團進貨，對國內整體原料供應都會帶來衝擊，如成本推高也將使報價攀升。目前只能看戰事發展，沒有定論。

國內EVA、PE業者表示，目前尚未聽說EVA、PE產品有減產、漲價狀況。台塑化此次宣布不可抗力，如有影響，可能會是台塑集團內部調漲產品價格。不過後續如因上游缺料，造成台塑集團內部漲價，也會影響整體市場。

法人推估，如台塑內部漲價，短期可能連動國內EVA、PE等產品整體報價上揚。

PVC業者華夏（1305）表示，會先盤點原料庫存，確保供料來源穩定。

各廠會再評估開工率，根據料源分配生產。目前預估截至3月供貨不會有很大問題，4、5月要再看後續供料狀況，目前還沒發出不可抗力通知。

此外，由於能源供給及原料供應不確定因素太多，目前已暫停報價、市場形同「沒有價格」，後續要看戰況發展，才能評估影響。

南僑集團（1702）正式邁入第三代全面接班，啟動新一波人事布局。南僑10日召開董事會，決議由原副董事長陳正文接任董事長；副董事長一職則由副會長陳飛鵬長子陳羽文升任。

美伊戰事影響荷莫茲海峽航運，導致原料運輸延誤，台塑化、台塑兩大公司昨（10）日同步證實，已對客戶發出不可抗力（Force Majeure）通知，旗下相關產品將減產、調整產線。

人類文明躍進，無論生活型態或文化資訊汲取，都是智能的延伸，AI挾帶運算分析、決策輔助，如同超級管家，廣泛應用在居家照顧、醫療輔助、知識學習、商業經濟、科學探索等領域，均能創造高效能和便利性，所以最新智能議題，不是「AI有多強」，而是「如何運用AI做管理」。

在新創圈，拿到企業創投的投資常被當成一種成功象徵，有大企業背書、有產業資源、有客戶與供應鏈，看起來比財務型創投更務實。問題是，很多新創把這件事想得太單純，把拿到錢當成終點，卻忘了投資人的類型，會決定公司未來能走哪條路。

現今AI伺服器效能正以驚人速度發展，帶動AI、人形機器人、自動駕駛、各式無人機、軍工領域等創新應用的快速迭代。其中，台積電與我國半導體供應鏈體系扮演重要角色。台積近年在日本茨城縣設立了3DIC研究中心，專注於下一代三維矽堆疊和先進封裝技術的材料領域研究，主要目的是整合更多功能並提高運算效能，是一項重要的策略布局。

