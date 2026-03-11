塑化產品價看升 加重下游成本

台塑化（6505）對乙烯、丙烯等相關產品發出不可抗力（Force Majeure）通知；台塑跟進減產PVC、PE、PP等產品。國內塑化中、下游業者表示，原料供應短缺衝擊塑化鏈，產品價格恐持續上揚，增加下游營運成本。

業者指出，如果後續台塑集團內部塑化產品漲價，下游供應鏈恐出現漲價連鎖效應。不過由於市場情況混亂，供料來源不穩，目前PVC、PE、PP等陸續暫停報價，影響究竟多大、多廣，仍難評估。

下游業者表示，台塑化針對丙烯、乙烯等上游原料發布不可抗力通知，無論下游廠商是否直接向台塑集團進貨，對國內整體原料供應都會帶來衝擊，如成本推高也將使報價攀升。目前只能看戰事發展，沒有定論。

國內EVA、PE業者表示，目前尚未聽說EVA、PE產品有減產、漲價狀況。台塑化此次宣布不可抗力，如有影響，可能會是台塑集團內部調漲產品價格。不過後續如因上游缺料，造成台塑集團內部漲價，也會影響整體市場。

法人推估，如台塑內部漲價，短期可能連動國內EVA、PE等產品整體報價上揚。

PVC業者華夏（1305）表示，會先盤點原料庫存，確保供料來源穩定。

各廠會再評估開工率，根據料源分配生產。目前預估截至3月供貨不會有很大問題，4、5月要再看後續供料狀況，目前還沒發出不可抗力通知。

此外，由於能源供給及原料供應不確定因素太多，目前已暫停報價、市場形同「沒有價格」，後續要看戰況發展，才能評估影響。