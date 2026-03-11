美伊戰爭效應 台塑化、台塑減產 對客戶發出不可抗力通知

美伊戰事影響荷莫茲海峽航運，導致原料運輸延誤，台塑化（6505）、台塑兩大公司昨（10）日同步證實，已對客戶發出不可抗力（Force Majeure）通知，旗下相關產品將減產、調整產線。

台塑化強調，由於石化原料到貨時間不確定，該公司發布這項聲明主因，是為了因應可能出現的供應不穩定情況，除了旗下乙烯與丙烯將減產，並評估關閉一座裂解爐；此外，該公司4月起暫時不再接受「成品油」現貨訂單。

台塑集團下游公司台塑也已向客戶發出不可抗力通知，接下來會和客戶協商，針對PVC、PE、PP等產品宣告不可抗力，也將同步減產。

至於減產與調整產線的影響，業內指出，石化廠因原料供給不穩向客戶宣告因「不可抗力」減產甚至關閉產線，是不得已之舉，雖然產品價格向上但銷售量減少，無助營收增加，關廠則可降低營運成本。

據了解，台塑化提供的乙烯、丙烯是石化上游主要原料，台塑化如果減產，下游的台塑將直接受到影響，因此跟進宣告不可抗力聲明。台塑集團另兩家公司台化（1326）及南亞（1303），目前並未跟進。

產線規劃方面，台塑化表示，麥寮廠目前有兩座裂解爐，包括二號與三號裂解爐仍維持約七成產能運轉，該公司擔心若石腦油原料完全無法到貨，將考慮關閉其中一座。

台塑化說明，公司正調整部分產能，但相關數據仍需審慎解讀。若石腦油原料後續無法順利到貨，未來不排除進一步調整產線運作。

台塑化指出，目前仍有多批原料採購在途中，但實際到貨時間未明確，公司評估即使已調降產量，未來仍可能無法完全維持原先供貨計畫，因此先向客戶說明可能出現的不可抗力因素。

台塑化強調，發布不可抗力並不代表完全停止供貨，而是若未來供應量不足，可能需依實際供應情況進行分配，以確保客戶能合理取得產品。

在成品油方面，台塑化表示，柴油、航空燃油及汽油等產品3月與4月既有出口合約將持續執行，但4月暫時不再接受現貨訂單。