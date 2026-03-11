聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰爭效應 台塑化、台塑減產 對客戶發出不可抗力通知

經濟日報／ 記者謝柏宏任君翔／台北報導
台塑化、台塑兩大公司10日同步證實，已對客戶發出不可抗力（Force Majeure）通知，旗下相關產品將減產、調整產線。 聯合報系資料照
台塑化、台塑兩大公司10日同步證實，已對客戶發出不可抗力（Force Majeure）通知，旗下相關產品將減產、調整產線。 聯合報系資料照

美伊戰事影響荷莫茲海峽航運，導致原料運輸延誤，台塑化（6505）、台塑兩大公司昨（10）日同步證實，已對客戶發出不可抗力（Force Majeure）通知，旗下相關產品將減產、調整產線。

台塑化強調，由於石化原料到貨時間不確定，該公司發布這項聲明主因，是為了因應可能出現的供應不穩定情況，除了旗下乙烯與丙烯將減產，並評估關閉一座裂解爐；此外，該公司4月起暫時不再接受「成品油」現貨訂單。

台塑集團下游公司台塑也已向客戶發出不可抗力通知，接下來會和客戶協商，針對PVC、PE、PP等產品宣告不可抗力，也將同步減產。

至於減產與調整產線的影響，業內指出，石化廠因原料供給不穩向客戶宣告因「不可抗力」減產甚至關閉產線，是不得已之舉，雖然產品價格向上但銷售量減少，無助營收增加，關廠則可降低營運成本。

據了解，台塑化提供的乙烯、丙烯是石化上游主要原料，台塑化如果減產，下游的台塑將直接受到影響，因此跟進宣告不可抗力聲明。台塑集團另兩家公司台化（1326）及南亞（1303），目前並未跟進。

產線規劃方面，台塑化表示，麥寮廠目前有兩座裂解爐，包括二號與三號裂解爐仍維持約七成產能運轉，該公司擔心若石腦油原料完全無法到貨，將考慮關閉其中一座。

台塑化說明，公司正調整部分產能，但相關數據仍需審慎解讀。若石腦油原料後續無法順利到貨，未來不排除進一步調整產線運作。

台塑化指出，目前仍有多批原料採購在途中，但實際到貨時間未明確，公司評估即使已調降產量，未來仍可能無法完全維持原先供貨計畫，因此先向客戶說明可能出現的不可抗力因素。

台塑化強調，發布不可抗力並不代表完全停止供貨，而是若未來供應量不足，可能需依實際供應情況進行分配，以確保客戶能合理取得產品。

在成品油方面，台塑化表示，柴油、航空燃油及汽油等產品3月與4月既有出口合約將持續執行，但4月暫時不再接受現貨訂單。

荷莫茲海峽 客戶 台塑

延伸閱讀

美伊戰事衝擊！經部：22艘船的天然氣量已調度到位 油價政府吸收六成

繼台塑化之後 台塑也向客戶發出不可抗力通知

伊朗戰事影響荷莫茲海峽航運 台塑化：部份石化品供應發不可抗力通知

瑞銀解析美伊衝突：全球化工鏈剉咧等 哪些台廠恐受衝擊？

相關新聞

南僑啟動第三代接班！陳正文接任董事長 陳羽文任副董

南僑集團（1702）正式邁入第三代全面接班，啟動新一波人事布局。南僑10日召開董事會，決議由原副董事長陳正文接任董事長；副董事長一職則由副會長陳飛鵬長子陳羽文升任。

美伊戰爭效應 台塑化、台塑減產 對客戶發出不可抗力通知

美伊戰事影響荷莫茲海峽航運，導致原料運輸延誤，台塑化、台塑兩大公司昨（10）日同步證實，已對客戶發出不可抗力（Force Majeure）通知，旗下相關產品將減產、調整產線。

塑化產品價看升 加重下游成本

台塑化對乙烯、丙烯等相關產品發出不可抗力（Force Majeure）通知；台塑跟進減產PVC、PE、PP等產品。國內塑化中、下游業者表示，原料供應短缺衝擊塑化鏈，產品價格恐持續上揚，增加下游營運成本。

古書今贏／導入AI管理 五堂必修課

人類文明躍進，無論生活型態或文化資訊汲取，都是智能的延伸，AI挾帶運算分析、決策輔助，如同超級管家，廣泛應用在居家照顧、醫療輔助、知識學習、商業經濟、科學探索等領域，均能創造高效能和便利性，所以最新智能議題，不是「AI有多強」，而是「如何運用AI做管理」。

法律頻道／新創選擇企業創投 三點注意

在新創圈，拿到企業創投的投資常被當成一種成功象徵，有大企業背書、有產業資源、有客戶與供應鏈，看起來比財務型創投更務實。問題是，很多新創把這件事想得太單純，把拿到錢當成終點，卻忘了投資人的類型，會決定公司未來能走哪條路。

趨勢觀察／強化在日研發能量 創造優勢

現今AI伺服器效能正以驚人速度發展，帶動AI、人形機器人、自動駕駛、各式無人機、軍工領域等創新應用的快速迭代。其中，台積電與我國半導體供應鏈體系扮演重要角色。台積近年在日本茨城縣設立了3DIC研究中心，專注於下一代三維矽堆疊和先進封裝技術的材料領域研究，主要目的是整合更多功能並提高運算效能，是一項重要的策略布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。