聽新聞
0:00 / 0:00

台中大遠百「美麗購物節」登場 業績挑戰50.4億 年增3%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中大遠百「美麗購物節」登場，業績挑戰50.4億元、年增3%。記者宋健生/攝影
台中大遠百「美麗購物節」登場，業績挑戰50.4億元、年增3%。記者宋健生/攝影

一年一度的台中大遠百「美麗購物節」盛大登場！今年以「蔚來新紀元」為主題，從美麗、風格到生活品味全面升級，邀請消費者一起迎向全新的生活篇章。而全檔業績目標挑戰50.4億元、年增3%。

台中大遠百店長藍卓成表示，活動期間集結國際美妝、時尚服飾、精品配件與智慧家電等多元品牌，透過精選商品與豐富優惠，帶來兼具質感與品味的購物體驗，讓每一次消費都成為開啟美好生活的契機。

美麗購物節VIP預購期間(3/11-3/18)，同享正檔促銷加碼優惠，化妝品/內睡衣累計3,000元送300元，單筆滿1萬元再加送200元，遠百APP會員百貨服飾單筆4,000元送300元、累計滿3萬元再加送600元，保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆1萬元送1,000元，國際精品指定專櫃/MEISSEN)單櫃1萬元送500元。

針對信用卡祭出14大銀行化妝品(含沐浴/精油)單筆分6期刷1萬送300元，5大銀行全館單筆分期刷6,000元送200元、1萬元送350元。

迎接嶄新生活，從肌膚保養與精緻妝容開始。ESTÉE LAUDER推出「特潤超導全方位修護露115ml×2」超值組，價值1萬7,100元、推薦價9,990元，經典小棕瓶深受保養族群喜愛。

shu uemura推出「全能奇蹟金萃精華水組」，內含金萃精華水150ml、金萃乳液75ml及多款人氣保養旅行組，價值7,044元、推薦價5,472元，為肌膚注入滿滿保養能量。

Kiehl’s於3月19日至22日推出「危肌救援實驗室」限定活動，活動期間不限金額消費即可現折200元，還有機會抽品牌壓克力鑰匙圈，限量50份贈完為止，讓消費者在換季時刻輕鬆打造健康亮麗肌膚。

春夏換季正是打造全新風格的最佳時機，藍卓成說，館內服飾與配件品牌紛紛推出精選商品與限定優惠，4樓品牌mia mia推出氣質花苞潮衫與休閒短褲，原價1萬1,980元／8,980元，獨家價9,480元／7,080元。

5樓品牌Lilimill in ALL BLACK推出Simple雙口袋肩背包，原價1萬1,800元、獨家價7,990元，正品滿3,000元現折300元、滿6,000元現折1,000元；6F運動品牌SALOMON帶來XT-WHISPER VOID運動鞋，推薦價5,980元，兼具潮流與機能，成為春季運動穿搭熱門選擇。

此外，館內也推出期間限定快閃活動，女性私密保養品牌Relove於3月20日至4月16日於1樓時尚廣場舉辦快閃活動，全館3件85折，單筆消費滿3,500元現抵350元、滿5,500元現抵550元，提供女性全方位私密保養體驗。

活動期間4樓、5樓女裝專櫃同步推出「女裝滿額贈」活動，3月11日至3月22日於指定專櫃消費並使用遠百APP載具發票，單筆滿7萬元贈夢特嬌天然兩用被(限量30件)，滿12萬元贈APPLE AirPods 4耳機(限量20台)，每眾會員限兌換乙次，為春季購物增添更多驚喜。

智慧家電 品牌 生活

延伸閱讀

寶雅營收／2月衝上24.13億元、年增22.87% 創同期新高

中友百貨搶先鳴槍 34周年慶3月12日盛大登場 最高回饋21%

酷澎女神節登場 指定美妝保健滿千折百 火箭速配最快隔日到貨

世棒經典賽 全民挺中華隊！量販超市應援優惠齊發

相關新聞

南僑啟動第三代接班！陳正文接任董事長 陳羽文任副董

南僑集團（1702）正式邁入第三代全面接班，啟動新一波人事布局。南僑10日召開董事會，決議由原副董事長陳正文接任董事長；副董事長一職則由副會長陳飛鵬長子陳羽文升任。

捷運宅也失靈！中捷綠線各站僅蛋黃區三站逆勢抗跌

2021年4月正式啟用的台中捷運綠線，通車即將滿5年，住商機構統計實價登錄，比較綠線沿線各站點近一年房價變化，其中位處蛋黃區的各站，房價表現卻是跌多於漲。

萬海航運斥資約175億元 再買6艘節能船

萬海航運（2615）10日董事會通過強化全球船舶大者恆大布局，董事會通過再採購節能新船6艘節能新船，預計斥資約新台幣175億元；另外，也通過每股配發現金股利3元，以萬海收盤價79.2元計算，殖利率約3.8%。

中工、寶佳經營權戰升溫 互控內線交易與特別背信

上市公司中華工程（2515）經營權之爭持續升溫，戰火已延燒至司法層面。中工日前委請律師向檢調告發特定人士涉嫌違反「證券交易法」內線交易及操縱股價後，今再公布四項異常事證，呼籲主管機關全面調查；寶佳陣營旗下堡新投資則反擊，指控中工經營團隊疑似濫用公司資源替特定股東收集委託書，恐涉及特別背信，雙方互控違法，經營權攻防白熱化。

雙茶飲品牌爆發 聯發國際全年獲利大增6成

聯發國際公告2025年營運表現，受惠於旗下茶飲品牌Sharetea歇腳亭和UG的雙箭齊發，全年合併營收達11.73億元，年增達70%，創下歷史新高，稅後淨利為9,593.6萬元，年增62%，每股盈餘3.93元，在營收和獲利上都堪稱餐飲業績優生。同時，董事會也通過配發去年下半年現金股利每股2元，全年現金股利每股3.3元，現金配發率達84%。

平價宅標售又來了 專家點名台北這社區會有人投標

台灣金聯資產管理公司表示，台灣金聯平價住宅將從3月11日起至4月7日止開賣，今年合計推出100戶，包括首度推出婚育住宅20戶，以及80戶平價住宅，今年也新增一人限登記一戶，且僅供自住，不作出租使用之規定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。