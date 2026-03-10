台中大遠百「美麗購物節」登場 業績挑戰50.4億 年增3%

一年一度的台中大遠百「美麗購物節」盛大登場！今年以「蔚來新紀元」為主題，從美麗、風格到生活品味全面升級，邀請消費者一起迎向全新的生活篇章。而全檔業績目標挑戰50.4億元、年增3%。

台中大遠百店長藍卓成表示，活動期間集結國際美妝、時尚服飾、精品配件與智慧家電等多元品牌，透過精選商品與豐富優惠，帶來兼具質感與品味的購物體驗，讓每一次消費都成為開啟美好生活的契機。

美麗購物節VIP預購期間(3/11-3/18)，同享正檔促銷加碼優惠，化妝品/內睡衣累計3,000元送300元，單筆滿1萬元再加送200元，遠百APP會員百貨服飾單筆4,000元送300元、累計滿3萬元再加送600元，保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆1萬元送1,000元，國際精品指定專櫃/MEISSEN)單櫃1萬元送500元。

針對信用卡祭出14大銀行化妝品(含沐浴/精油)單筆分6期刷1萬送300元，5大銀行全館單筆分期刷6,000元送200元、1萬元送350元。

迎接嶄新生活，從肌膚保養與精緻妝容開始。ESTÉE LAUDER推出「特潤超導全方位修護露115ml×2」超值組，價值1萬7,100元、推薦價9,990元，經典小棕瓶深受保養族群喜愛。

shu uemura推出「全能奇蹟金萃精華水組」，內含金萃精華水150ml、金萃乳液75ml及多款人氣保養旅行組，價值7,044元、推薦價5,472元，為肌膚注入滿滿保養能量。

Kiehl’s於3月19日至22日推出「危肌救援實驗室」限定活動，活動期間不限金額消費即可現折200元，還有機會抽品牌壓克力鑰匙圈，限量50份贈完為止，讓消費者在換季時刻輕鬆打造健康亮麗肌膚。

春夏換季正是打造全新風格的最佳時機，藍卓成說，館內服飾與配件品牌紛紛推出精選商品與限定優惠，4樓品牌mia mia推出氣質花苞潮衫與休閒短褲，原價1萬1,980元／8,980元，獨家價9,480元／7,080元。

5樓品牌Lilimill in ALL BLACK推出Simple雙口袋肩背包，原價1萬1,800元、獨家價7,990元，正品滿3,000元現折300元、滿6,000元現折1,000元；6F運動品牌SALOMON帶來XT-WHISPER VOID運動鞋，推薦價5,980元，兼具潮流與機能，成為春季運動穿搭熱門選擇。

此外，館內也推出期間限定快閃活動，女性私密保養品牌Relove於3月20日至4月16日於1樓時尚廣場舉辦快閃活動，全館3件85折，單筆消費滿3,500元現抵350元、滿5,500元現抵550元，提供女性全方位私密保養體驗。

活動期間4樓、5樓女裝專櫃同步推出「女裝滿額贈」活動，3月11日至3月22日於指定專櫃消費並使用遠百APP載具發票，單筆滿7萬元贈夢特嬌天然兩用被(限量30件)，滿12萬元贈APPLE AirPods 4耳機(限量20台)，每眾會員限兌換乙次，為春季購物增添更多驚喜。