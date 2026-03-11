中華電打造防詐生態圈

中華電信（2412）表示，積極打擊詐騙，響應政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，成功整合通訊安全與數位防詐兩大核心服務，建構「防詐聯防生態圈」。以自主研發的「電商隱碼服務 (NMS) 放心接平台」與業界首創「SIM Swap詐欺跨業聯防機制」，從源頭阻斷個資外洩與金融詐騙，展現運用科技守護全民資產的ESG社會創新成果。

針對電商與物流個資外洩痛點，中華電信指出，電商隱碼服務平台以號碼虛擬化技術，企業與消費者通話時，雙方均透過「企業代表號」與「流水識別號」轉接，隱藏真實號碼。保護消費者隱私並優化企業客戶服務流程。

「放心接」導入國內九家大型電商，包含Coupang酷澎等知名企業，2024年1月正式上線以來成效斐然。內政部警政署通報電商疑似個資外洩家數，已從最高峰平均每月超過17家/次顯著下降；大型電商平台截至2024年5月，均未被列入高風險賣場名單。

針對嚴重威脅數位金融安全的SIM卡換發（SIM Swap）詐欺手法，中華電信與臺灣企銀攜手合作，首創「SIM Swap 詐欺跨業聯防機制」。利用中華電信自主開發、全台首家獲得GSMA國際標準認證的Open Gateway API，從傳統的「事後通報」提升至「事前主動保護」。

「SIM卡換發 」於2025年7月正式上線，首波鎖定「電子支付綁定」高風險場景。客戶綁定帳戶時，系統會即時偵測該門號SIM卡在24小時內的換發紀錄。若偵測為高風險，系統將強制要求進行人臉辨識或圖形鎖等強效驗證，若非本人操作將直接阻斷交易。防止詐騙集團利用冒用的SIM卡劫持OTP簡訊，保障民眾存款安全。

中華電信強調，將核心網路優勢轉化為社會安全防護網，相關防詐措施陸續實施後，民眾詐騙財損已見趨緩。

展望未來，中華電信持續擴大數位防詐的應用範疇。SIM Swap API防護場景延伸至數位帳戶異動（如重設密碼）、無卡提款身分驗證及線上貸款申請等領域；同時推動防詐標準化與商品化，計畫與台灣網路認證公司 （TWCA）及更多金融機構、電支平台合作，打造全國性防詐聯防網 。