中華電打造防詐生態圈

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信與臺灣企銀首創「SIM Swap 詐欺跨業聯防機制」運作流程示意圖。中華電信／提供
中華電信（2412）表示，積極打擊詐騙，響應政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，成功整合通訊安全與數位防詐兩大核心服務，建構「防詐聯防生態圈」。以自主研發的「電商隱碼服務 (NMS) 放心接平台」與業界首創「SIM Swap詐欺跨業聯防機制」，從源頭阻斷個資外洩與金融詐騙，展現運用科技守護全民資產的ESG社會創新成果。

針對電商與物流個資外洩痛點，中華電信指出，電商隱碼服務平台以號碼虛擬化技術，企業與消費者通話時，雙方均透過「企業代表號」與「流水識別號」轉接，隱藏真實號碼。保護消費者隱私並優化企業客戶服務流程。

「放心接」導入國內九家大型電商，包含Coupang酷澎等知名企業，2024年1月正式上線以來成效斐然。內政部警政署通報電商疑似個資外洩家數，已從最高峰平均每月超過17家/次顯著下降；大型電商平台截至2024年5月，均未被列入高風險賣場名單。

針對嚴重威脅數位金融安全的SIM卡換發（SIM Swap）詐欺手法，中華電信與臺灣企銀攜手合作，首創「SIM Swap 詐欺跨業聯防機制」。利用中華電信自主開發、全台首家獲得GSMA國際標準認證的Open Gateway API，從傳統的「事後通報」提升至「事前主動保護」。

「SIM卡換發 」於2025年7月正式上線，首波鎖定「電子支付綁定」高風險場景。客戶綁定帳戶時，系統會即時偵測該門號SIM卡在24小時內的換發紀錄。若偵測為高風險，系統將強制要求進行人臉辨識或圖形鎖等強效驗證，若非本人操作將直接阻斷交易。防止詐騙集團利用冒用的SIM卡劫持OTP簡訊，保障民眾存款安全。

中華電信強調，將核心網路優勢轉化為社會安全防護網，相關防詐措施陸續實施後，民眾詐騙財損已見趨緩。

展望未來，中華電信持續擴大數位防詐的應用範疇。SIM Swap API防護場景延伸至數位帳戶異動（如重設密碼）、無卡提款身分驗證及線上貸款申請等領域；同時推動防詐標準化與商品化，計畫與台灣網路認證公司 （TWCA）及更多金融機構、電支平台合作，打造全國性防詐聯防網 。

人臉辨識 電子支付 數位金融

相關新聞

南僑集團第三代全面接班

南僑集團啟動新一波人事布局，第三代全面接班。南僑昨（10）日召開董事會，陳飛龍次子、副董事長陳正文接任董事長，副董事長一職由副會長陳飛鵬長子陳羽文擔任。

美伊戰爭效應 台塑化、台塑減產 對客戶發出不可抗力通知

美伊戰事影響荷莫茲海峽航運，導致原料運輸延誤，台塑化、台塑兩大公司昨（10）日同步證實，已對客戶發出不可抗力（Force Majeure）通知，旗下相關產品將減產、調整產線。

塑化產品價看升 加重下游成本

台塑化對乙烯、丙烯等相關產品發出不可抗力（Force Majeure）通知；台塑跟進減產PVC、PE、PP等產品。國內塑化中、下游業者表示，原料供應短缺衝擊塑化鏈，產品價格恐持續上揚，增加下游營運成本。

古書今贏／導入AI管理 五堂必修課

人類文明躍進，無論生活型態或文化資訊汲取，都是智能的延伸，AI挾帶運算分析、決策輔助，如同超級管家，廣泛應用在居家照顧、醫療輔助、知識學習、商業經濟、科學探索等領域，均能創造高效能和便利性，所以最新智能議題，不是「AI有多強」，而是「如何運用AI做管理」。

法律頻道／新創選擇企業創投 三點注意

在新創圈，拿到企業創投的投資常被當成一種成功象徵，有大企業背書、有產業資源、有客戶與供應鏈，看起來比財務型創投更務實。問題是，很多新創把這件事想得太單純，把拿到錢當成終點，卻忘了投資人的類型，會決定公司未來能走哪條路。

