聽新聞
0:00 / 0:00

南僑集團第三代全面接班

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

南僑集團啟動新一波人事布局，第三代全面接班。南僑（1702）昨（10）日召開董事會，陳飛龍次子、副董事長陳正文接任董事長，副董事長一職由副會長陳飛鵬長子陳羽文擔任。

南僑會長陳飛龍今年2月逝世，由副董事長陳正文暫代董事長職務，昨日陳正文正式成為南僑董事長。

陳正文在南僑集團內歷練多年，也是獲利核心的南僑食品集團董事長。南僑多年前開始調整組織架構，啟動接班布局，陳正文擔任副總裁及副董事長多年，對提升南僑集團競爭力，整合集團資源有長期經驗。

南僑董事會昨日同時通過2025年財報，去年營收達231.6億元，創歷史次高，稅後純益2.7億元，年減73.2%，每股純益1.12元。同時，董事會通過擬配發現金股利1.6元，屬超額配發，以昨日股價36.2元概算，現金殖利率達4.4%。

南僑去年受到中國大陸市場需求疲弱影響，加上匯率變動等因素，衝擊獲利大幅下滑。南僑表示，積極檢討與調整各項策略，如規劃在大陸市場將冷凍麵團轉以烤成品零售，增加附加價值，加大對三、四線城市布局。

展望2026年，南僑集團持續看好泰國等東南亞市場，泰國營收占比為19%，整體需求強勁，且泰國對美關稅相較大陸仍具競爭力，在泰國開發的新產品與產線，預計將持續帶動2026年業績。

泰國 南僑 董事長

延伸閱讀

佳世達啟動接班布局 前 Google Cloud台灣區總經理柯淑芬接棒新總座

台驊控股財報／2025年 EPS 7.74元 擬配發現金股利5元

尚凡集團創辦人張家銘辭世

南僑會長陳飛龍辭世 享壽90歲

相關新聞

南僑集團第三代全面接班

南僑集團啟動新一波人事布局，第三代全面接班。南僑昨（10）日召開董事會，陳飛龍次子、副董事長陳正文接任董事長，副董事長一職由副會長陳飛鵬長子陳羽文擔任。

中華電打造防詐生態圈

中華電信表示，積極打擊詐騙，響應政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，成功整合通訊安全與數位防詐兩大核心服務，建構「防詐聯防生態圈」。以自主研發的「電商隱碼服務 (NMS) 放心接平台」與業界首創「SIM Swap詐欺跨業聯防機制」，從源頭阻斷個資外洩與金融詐騙，展現運用科技守護全民資產的ESG社會創新成果。

美伊戰爭效應 台塑化、台塑減產 對客戶發出不可抗力通知

美伊戰事影響荷莫茲海峽航運，導致原料運輸延誤，台塑化、台塑兩大公司昨（10）日同步證實，已對客戶發出不可抗力（Force Majeure）通知，旗下相關產品將減產、調整產線。

塑化產品價看升 加重下游成本

台塑化對乙烯、丙烯等相關產品發出不可抗力（Force Majeure）通知；台塑跟進減產PVC、PE、PP等產品。國內塑化中、下游業者表示，原料供應短缺衝擊塑化鏈，產品價格恐持續上揚，增加下游營運成本。

古書今贏／導入AI管理 五堂必修課

人類文明躍進，無論生活型態或文化資訊汲取，都是智能的延伸，AI挾帶運算分析、決策輔助，如同超級管家，廣泛應用在居家照顧、醫療輔助、知識學習、商業經濟、科學探索等領域，均能創造高效能和便利性，所以最新智能議題，不是「AI有多強」，而是「如何運用AI做管理」。

法律頻道／新創選擇企業創投 三點注意

在新創圈，拿到企業創投的投資常被當成一種成功象徵，有大企業背書、有產業資源、有客戶與供應鏈，看起來比財務型創投更務實。問題是，很多新創把這件事想得太單純，把拿到錢當成終點，卻忘了投資人的類型，會決定公司未來能走哪條路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。