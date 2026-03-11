南僑集團第三代全面接班

南僑集團啟動新一波人事布局，第三代全面接班。南僑（1702）昨（10）日召開董事會，陳飛龍次子、副董事長陳正文接任董事長，副董事長一職由副會長陳飛鵬長子陳羽文擔任。

南僑會長陳飛龍今年2月逝世，由副董事長陳正文暫代董事長職務，昨日陳正文正式成為南僑董事長。

陳正文在南僑集團內歷練多年，也是獲利核心的南僑食品集團董事長。南僑多年前開始調整組織架構，啟動接班布局，陳正文擔任副總裁及副董事長多年，對提升南僑集團競爭力，整合集團資源有長期經驗。

南僑董事會昨日同時通過2025年財報，去年營收達231.6億元，創歷史次高，稅後純益2.7億元，年減73.2%，每股純益1.12元。同時，董事會通過擬配發現金股利1.6元，屬超額配發，以昨日股價36.2元概算，現金殖利率達4.4%。

南僑去年受到中國大陸市場需求疲弱影響，加上匯率變動等因素，衝擊獲利大幅下滑。南僑表示，積極檢討與調整各項策略，如規劃在大陸市場將冷凍麵團轉以烤成品零售，增加附加價值，加大對三、四線城市布局。

展望2026年，南僑集團持續看好泰國等東南亞市場，泰國營收占比為19%，整體需求強勁，且泰國對美關稅相較大陸仍具競爭力，在泰國開發的新產品與產線，預計將持續帶動2026年業績。