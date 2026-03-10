愛山林、茂德組寶山林拿中山長春公辦都更完成簽約 2027年推150億新案

愛山林（2540）、茂德機構首度聯手以「寶山林建設」拿下國家住都中心主導推動的北市「中山長春公辦都更案」之最優申請人，於10日完成簽約；愛山林建設表示，全案預計投資58.21億元，規劃興建兩棟樓高各23樓和15樓住宅，最快2027年推出預售案。

2025年12月愛山林、茂德機構首度聯手，以愛山林建設、茂德旗下投資公司國巨投資合組「寶山林建設」拿下國家住都中心主導推動的北市「中山長春公辦都更案」之最優申請人，10日由寶山林建設董事長張瀛珠，在內政部政務次長董建宏的見證下，與國家住都中心董事長花敬群完成簽約。

「中山長春案」位於台北市中山區南京東路三段89巷、南京東路三段89巷27弄及長春路258巷一帶，擁有南京復興、松江南京雙捷運線的交通優勢；全案基地面積約1,756坪，預計規劃興建一棟23層住宅大樓以及一棟15層社會住宅，打造機能與綠意兼具的生活場域。

愛山林副董事長暨發言人張境在表示，「中山長春公辦都更案」是愛山林拿下第四筆公辦都更案，全案以「綠廊與住商混居城市新樣貌」為核心構想，形塑城市新樣貌，並由捷運站作為城市樞紐點，引導交通、商業進入生活街區。預計投資金額58.21億元，最快2027年推案，預計2032年完工。

張境在指出，該案A棟23層住宅大樓將規劃20~30坪產品，戶數共215戶，可售建坪約5,784坪；B棟則為15層社會住宅；愛山林對寶山林建設持股約67%，茂德股權占比約33%。

市場預估，以當地每坪行情160萬元左右來看，全案總銷約150億元，而本次的實施主體寶山林建設，則為愛山林持股約67%、茂德約33%。全案完工約1、2年後可開始興建銷售，2032年完工。

目前愛山林建設已拿下三大公部門標案，包括與宏匯集團合作、總銷估達2,500億元的國內最大捷運開發案「新北十四張站暨南機廠案」，以及總銷上看百億元的「中正紀念堂捷四聯開案」，還有總銷估逾500億元、同樣也是與宏匯集團合作的「南港台電CR1公辦都更案」，再加上10日完成簽約與茂德合作、總銷估約150億元的「中山長春公辦都更案」，總計愛山林手握價值逾3,200億元的公部門標案。

「中山長春案」位於台北市中山區南京東路三段89巷、南京東路三段89巷27弄及長春路258巷一帶，擁有南京復興、松江南京雙捷運線的交通優勢；全案基地面積約1,756坪，預計規劃興建一棟23層住宅大樓以及一棟15層社會住宅，打造機能與綠意兼具的生活場域。陳美玲/攝影

「中山長春案」位於台北市中山區南京東路三段89巷、南京東路三段89巷27弄及長春路258巷一帶，擁有南京復興、松江南京雙捷運線的交通優勢；全案基地面積約1,756坪，預計規劃興建一棟23層住宅大樓以及一棟15層社會住宅，打造機能與綠意兼具的生活場域。陳美玲/攝影

北市「中山長春公辦都更案」10日在內政部政務次長董建宏（佐四）的見證下，由國家住都中心董事長花敬群（右四）、寶山林建設董事長張瀛珠（左三）完成簽約；左一為茂德集團副總經理簡士亮、左二為甲山林集團董事長祝文宇、右三為國有財產署署長曾國基、右二為國家住都中心監事林燕山、右一為國家住都中心執行長柯茂榮。陳美玲/攝影