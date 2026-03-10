統一集團、AppWorks投資美國AI整合醫療營運平台新創Nitra

美國AI整合醫療營運平台新創Nitra近期宣布完成總額1.87億美元（約新台幣59.8億元）的B輪募資與融資，Nitra年化交易額已突破10億美元（約新台幣320億元）。融資將用於加強AI產品研發投入、擴編工程團隊，推進收益週期管理（Revenue Cycle Management）、診所行銷及薪資人力管理等新模組開發。

在美國醫療院所加速導入AI、重整營運流程的趨勢下，Nitra 2025年營收成長達740%，年化營收從400萬美元（約新台幣1.3億元）躍升至超過3,300萬美元（約新台幣10.6億元）。

Nitra目前融資總額7,200萬美元（約新台幣23億元），包括2026年1月完成B輪融資5,000萬美元（約新台幣16億元），以及2025年8月完成A輪融資2,200萬美元（約新台幣7億元）。B輪投資人包括來自台灣的之初創投（AppWorks）、統一集團（PIDC）與璞石資本集團（Purestone Silks）。其他知名參與機構還有 Actions Capital、Comma Capital、Dunamu & Partners（韓國科技與金融投資機構）、Era Funds、New Enterprise Associates（NEA）、Pantera Capital、Sazze Partners 與好萊塢男星劉思慕的基金 Markham Valley Ventures。

除股權融資外，Nitra亦取得Avenue Capital Group提供的2,000 萬美元創投貸款（venture debt，約新台幣6.4億元），以及Treville Capital Group與 Encina Lender Finance, LLC提供9,500萬美元倉儲融資額度（warehouse facility，約新台幣30.4億元），支持公司後續成長與營運擴張。

美國醫療產業規模高達5.9兆美元（約新台幣188.8兆元），許多醫療院所至今仍仰賴分散且老舊的系統處理金流、會計、採購、庫存、保險查驗與看診管理等營運流程。Nitra創辦人Tim Hwang與 Jonathan Chen在2024年推出Nitra整合醫療營運平台，導入AI Agent協助醫師與診所團隊繁瑣的行政作業轉為自動化，從財務管理擴展至採購、庫存與病患溝通等核心營運場景，目前產品涵蓋自動化財務系統、採購與庫存管理，以及今年3月推出最新的AI看診管理。

Nitra 目前服務超過700家診所，有數千名醫師用戶，客戶遍及全美，涵蓋多家知名醫療機構，今年預計服務診所數將突破3,000家，年化營收目標達1.5億美元，年化交易額預估達40億美元。