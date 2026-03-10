輝達效應帶旺士林成屋房價年漲近一成最多 這區價格竟不漲反跌

輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科，帶旺士林生活圈。據實價登錄資料，2025年士林成屋房價每坪成交均價達82.6萬元，年漲9.3%，房價漲幅居「輝達生活圈」之首，其次為低基期的社子年漲3.8%；反觀天母卻逆勢年跌2%、成屋每坪成交均價為77.8萬元，出現輝達效應無感狀態。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，北士科重劃區開發至今僅約10年，目前園區範圍內的供給，僅有少量成屋，房市交易以預售屋居多，因此想立刻卡位「輝達宅」的自住客，就會把眼光鎖定緊鄰北士科的周邊成熟商圈，為周邊商圈的成屋市場注入支撐買盤。

陳定中指出，輝達海外總部將進駐的北士科重劃區周邊擁有四大生活圈，在當前房市盤整時期四大區呈現「漲多跌少」，其中士林生活圈因鄰近北士科，還有捷運環狀線北環段的軌道建設利多，具雙捷轉乘遠景，且捷運北環段士林站還有聯開案加持，因此漲幅領跑其他區。

資料顯示，北士科周邊的四大生活圈中，2025年士林生活圈年漲9.3%最多，每坪成交均價82.6萬元高居四大生活圈之首。每坪成交均價最親民的則是社子生活圈，2025年雖然成屋每坪成交價還保持5字頭的相對低水位，但房價年漲幅也有3.8%。石牌去年成屋房價則與2024年相當，每坪成交價為73.2萬元。

反觀資深豪宅生活圈的天母，去年房價微跌2%，每坪成交價從79.4萬元縮水至77.8萬元，在北士科輝達效應的一片漲聲中，是唯一房價縮水的生活圈。

台灣房屋朗居天母特許加盟店店東段瀚璽表示，天母的開發較早，發展也趨向飽和，住宅供給不乏屋齡高的公寓華廈，新屋供給多半需仰賴都更重建，而近年少有新供給釋出，交易以自住能力所及的中古住宅為主，因此均價較去年略低。

另外，段瀚璽指出，由於天母區段主力產品的中古屋多為中大坪數規劃，與當前買盤主力的首購兩房產品有落差，再加上區域市場相對封閉，價格也少有波動，消費者反而不需追漲，在買方購屋布局上更顯得游刃有餘。