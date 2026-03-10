聽新聞
智慧經營／富強鑫執行長王俊賢 打造高值化成長曲線

經濟日報／ 吳秉鍇
富強鑫執行長王俊賢將持續深化三大成長主軸，成為客戶的首選夥伴。富強鑫╱提供
富強鑫執行長王俊賢將持續深化三大成長主軸，成為客戶的首選夥伴。富強鑫╱提供

成立逾50年的塑膠射出機龍頭富強鑫（6603），2025年繳出全年營收突破50億元大關的新高成績單。展望未來，執行長王俊賢說，將持續深化三大成長主軸，包括高階射出成型設備在汽車、ICT與半導體，和運動精品的市占。這個目標不只是跟上市場，也要成為客戶製程、新產品開發的首選夥伴。

深耕多元技術版圖

據了解，富強鑫去年主要受惠於汽配業、運動鞋、ICT和半導體等主要產業客戶對於旗下高階設備的需求大幅提振，包括超大型多色機、全電式和超臨界物理發泡等核心產品，推升全年營收規模突破50億元、站上新里程碑。

對此，王俊賢表示，富強鑫近年營運的成長並不是單一產品線帶動，而是長期深耕的多元技術版圖正在同時開花結果。從高階多色成型、複材成型到超臨界物理發泡，富強鑫不只是提供設備，而是協助客戶重塑下一代的製程標準。

「全球製造正朝向更輕量、更節能、更具循環性的方向前進，也因此，我們看到訂單能見度不僅延伸，更帶有質的提升」，王俊賢說。

展望未來，富強鑫將持續深化三大成長主軸，強化高階射出成型設備在汽車、ICT和半導體與運動精品的市占、以超臨界物理發泡技術擴大在不同材料與新應用的滲透幅度，同時，在低碳製程改革與材料循環需求升高的全球趨勢下，提供客戶更高效、更具永續競爭力的製程整合方案。

優化產品接單結構

王俊賢進一步指出，無論是汽車輕量化、半導體周邊精密件，或國際運動品牌對新材料與低碳製程的需求升溫，富強鑫都已站在產業變革的節點上。公司的目標不只是跟上市場，而是成為客戶新製程、新產品開發的首選夥伴。

下一階段，富強鑫將持續優化產品接單結構，以更積極的研發投入與跨領域整合，擴大在高階設備與材料科技的影響力，打造具備全球競爭力的高值化成長曲線。

憑藉完整的研發能力、跨產業的技術布局與穩定的高值化訂單動能，富強鑫有信心在延續成長曲線，並逐步開啟下一階段的多元成長版圖。

據了解，富強鑫目前在手訂單能見度已穩定延伸至今年第3季，且接單質量的優化也有望對未來整體毛利率與獲利表現帶來正面挹注。

另根據國外研究機構ResearchNester最新報告指出，2025年智慧製造市場規模超過3,299億美元，並將從2026年起以年複合增長率達14.8%的速度成長，預計2035年將達到1.31兆美元。

透過生產技術整合物聯網、人工智慧等技術，以獲得即時生產洞察，進而縮短生產周期，將成為市場規模放大的動能之一，可創造富強鑫及相關供應鏈良好的業務拓展商機。

