古書今贏／導入AI管理 五堂必修課

人類文明躍進，無論生活型態或文化資訊汲取，都是智能的延伸，AI挾帶運算分析、決策輔助，如同超級管家，廣泛應用在居家照顧、醫療輔助、知識學習、商業經濟、科學探索等領域，均能創造高效能和便利性，所以最新智能議題，不是「AI有多強」，而是「如何運用AI做管理」。

一、有效提問：當多數人對AI回應處理能力，從驚喜產生倚賴性的時候，仍須瞭解AI既然是人類開發，為了符合使用者需求，必定存在系統瓶頸和迎合的劣根性，有可能無法得到真正的答案；所以要記得：任何提問是為了「解決問題」，不是為了有答案就好，或得到「想要的答案」。

了解各家AI系統專業性，依據需求正確提問，才能獲得較高品質的答題，包含：問題的初始背景和動機、具體需求、精確的用字，如果提問多，則要先分類拆解，最後透過一問一答的方式，逐步釐清修正和補充，以免造成AI混淆。

二、辨識驗證：基於設計，AI對抽象模糊字眼，容易受到系統和資料庫影響，導致無法提供正確索引，可透過文獻或官網實施查證和再驗證，以免AI拼湊杜撰，「引經」不據典。

例如查詢某事件源起和結果，雖然獲得該事件內容和評價，對所回應列舉的年代、人名、事實、經過、數據，可透過其他路徑進行比對、反查證，直到相關資訊並無矛盾且問題完全釐清為止。

三、防詐防洩：AI影音生成手段高超，快速又逼真，不法分子多利用作為詐騙工具，例如以名人影像、關係人假身分、仿真數據，或動之以情、誘之以財，騙取被害者重要資訊，詭計每每得逞。然而，一連串的謊話，必存在銜接漏縫，保持冷靜不在匆促、威逼中做決定，個資不披露和反查證是防詐不二法門。

四、智慧內化：運用AI是為了正確和快速解題，且能偵錯排錯，創造高效益，更重要的是內化為真正的知識經驗，不是純粹複製答案交差了事。提問、查證、調整、應用、發現、創造，成為循環，持續與AI磨合，可以教出更人性化、科學化的AI。

五、防止失效：人會衰弱染病，AI會劣化衰減，須具備守衛機制、偵錯裝置，以利在使用過程發現失效或異常時，即時取消、制止、修正，採取替代方案，防制來自內外部的入侵，降低損失危害。

以人為本方為智慧，《韓非子·外儲說左上》中，一位鄭國人想買新鞋，可能想請人代購，於是拿了尺自行套量，後來又改變主意，到了市場才發現忘了帶鞋碼，於是匆匆趕回家，等到再回到市場，賣鞋的已經收攤了。

運用AI，是為了創造實用價值，過度仰賴等於怠於行使責任，當思考決策的責任，完全被轉移拋棄時，也代表失去了主導權力和存在價值。