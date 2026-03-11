聽新聞
0:00 / 0:00

古書今贏／導入AI管理 五堂必修課

經濟日報／ 劉順杰（易群企管資深顧問）

人類文明躍進，無論生活型態或文化資訊汲取，都是智能的延伸，AI挾帶運算分析、決策輔助，如同超級管家，廣泛應用在居家照顧、醫療輔助、知識學習、商業經濟、科學探索等領域，均能創造高效能和便利性，所以最新智能議題，不是「AI有多強」，而是「如何運用AI做管理」。

一、有效提問：當多數人對AI回應處理能力，從驚喜產生倚賴性的時候，仍須瞭解AI既然是人類開發，為了符合使用者需求，必定存在系統瓶頸和迎合的劣根性，有可能無法得到真正的答案；所以要記得：任何提問是為了「解決問題」，不是為了有答案就好，或得到「想要的答案」。

了解各家AI系統專業性，依據需求正確提問，才能獲得較高品質的答題，包含：問題的初始背景和動機、具體需求、精確的用字，如果提問多，則要先分類拆解，最後透過一問一答的方式，逐步釐清修正和補充，以免造成AI混淆。

二、辨識驗證：基於設計，AI對抽象模糊字眼，容易受到系統和資料庫影響，導致無法提供正確索引，可透過文獻或官網實施查證和再驗證，以免AI拼湊杜撰，「引經」不據典。

例如查詢某事件源起和結果，雖然獲得該事件內容和評價，對所回應列舉的年代、人名、事實、經過、數據，可透過其他路徑進行比對、反查證，直到相關資訊並無矛盾且問題完全釐清為止。

三、防詐防洩：AI影音生成手段高超，快速又逼真，不法分子多利用作為詐騙工具，例如以名人影像、關係人假身分、仿真數據，或動之以情、誘之以財，騙取被害者重要資訊，詭計每每得逞。然而，一連串的謊話，必存在銜接漏縫，保持冷靜不在匆促、威逼中做決定，個資不披露和反查證是防詐不二法門。

四、智慧內化：運用AI是為了正確和快速解題，且能偵錯排錯，創造高效益，更重要的是內化為真正的知識經驗，不是純粹複製答案交差了事。提問、查證、調整、應用、發現、創造，成為循環，持續與AI磨合，可以教出更人性化、科學化的AI。

五、防止失效：人會衰弱染病，AI會劣化衰減，須具備守衛機制、偵錯裝置，以利在使用過程發現失效或異常時，即時取消、制止、修正，採取替代方案，防制來自內外部的入侵，降低損失危害。

以人為本方為智慧，《韓非子·外儲說左上》中，一位鄭國人想買新鞋，可能想請人代購，於是拿了尺自行套量，後來又改變主意，到了市場才發現忘了帶鞋碼，於是匆匆趕回家，等到再回到市場，賣鞋的已經收攤了。

運用AI，是為了創造實用價值，過度仰賴等於怠於行使責任，當思考決策的責任，完全被轉移拋棄時，也代表失去了主導權力和存在價值。

延伸閱讀

塑造世界最強大力量之一 輝達執行長黃仁勳新解：AI是個五層蛋糕

趨勢觀察／iKala 共同創辦人暨董事長程世嘉 AI 戰略重構 克服三痛點

機器人大戰／簡立峰：AI應用 美主大腦、陸硬體強

Anthropic預警AI恐搶走飯碗 五職業當心將受影響

相關新聞

南僑啟動第三代接班！陳正文接任董事長 陳羽文任副董

南僑集團（1702）正式邁入第三代全面接班，啟動新一波人事布局。南僑10日召開董事會，決議由原副董事長陳正文接任董事長；副董事長一職則由副會長陳飛鵬長子陳羽文升任。

美伊戰爭效應 台塑化、台塑減產 對客戶發出不可抗力通知

美伊戰事影響荷莫茲海峽航運，導致原料運輸延誤，台塑化、台塑兩大公司昨（10）日同步證實，已對客戶發出不可抗力（Force Majeure）通知，旗下相關產品將減產、調整產線。

塑化產品價看升 加重下游成本

台塑化對乙烯、丙烯等相關產品發出不可抗力（Force Majeure）通知；台塑跟進減產PVC、PE、PP等產品。國內塑化中、下游業者表示，原料供應短缺衝擊塑化鏈，產品價格恐持續上揚，增加下游營運成本。

古書今贏／導入AI管理 五堂必修課

人類文明躍進，無論生活型態或文化資訊汲取，都是智能的延伸，AI挾帶運算分析、決策輔助，如同超級管家，廣泛應用在居家照顧、醫療輔助、知識學習、商業經濟、科學探索等領域，均能創造高效能和便利性，所以最新智能議題，不是「AI有多強」，而是「如何運用AI做管理」。

法律頻道／新創選擇企業創投 三點注意

在新創圈，拿到企業創投的投資常被當成一種成功象徵，有大企業背書、有產業資源、有客戶與供應鏈，看起來比財務型創投更務實。問題是，很多新創把這件事想得太單純，把拿到錢當成終點，卻忘了投資人的類型，會決定公司未來能走哪條路。

趨勢觀察／強化在日研發能量 創造優勢

現今AI伺服器效能正以驚人速度發展，帶動AI、人形機器人、自動駕駛、各式無人機、軍工領域等創新應用的快速迭代。其中，台積電與我國半導體供應鏈體系扮演重要角色。台積近年在日本茨城縣設立了3DIC研究中心，專注於下一代三維矽堆疊和先進封裝技術的材料領域研究，主要目的是整合更多功能並提高運算效能，是一項重要的策略布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。