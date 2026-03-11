聽新聞
法律頻道／新創選擇企業創投 三點注意

經濟日報／ 黃沛聲（立勤國際法律事務所主持律師）

在新創圈，拿到企業創投的投資常被當成一種成功象徵，有大企業背書、有產業資源、有客戶與供應鏈，看起來比財務型創投更務實。問題是，很多新創把這件事想得太單純，把拿到錢當成終點，卻忘了投資人的類型，會決定公司未來能走哪條路。

第一個要先釐清的是，企業創投與財務型創投本質上扮演的角色不同。財務型創投追求資本回報，關心的是公司能否快速規模化、能不能被下一輪接手、以及退出路徑是否清楚。

企業創投的資金來源多半來自母公司的資產負債表，投資決策要回應母公司的長期策略，它最先問的通常不是能賺多少，而是這家公司對母公司有沒有用。只要理解這一點，就會發現企業創投其實更接近企業策略工具，而不完全是投資工具。

這就引出第二個常被忽略的問題：新創口中的「綜效」，到底是對誰的綜效？企業創投眼中的綜效，是新創技術能補強母公司產品、成為供應鏈一部分、幫母公司進入新市場或驗證技術路線。綜效通常是「綜母公司的效」，不一定是新創的。

這並不是企業創投的問題，而是它的資金本質是服務母公司的長期策略。但如果創辦人誤以為企業創投的目標與財務型創投相同，就很容易在合作關係中產生錯誤期待，而這錯誤期待非常可能影響重大。

第三點，企業創投很多時候的終局不是退出獲利，而是控制或併購。條款裡常出現優先採購、排他合作、技術授權限制、優先收購權或併購優先談判權。這些條款在早期看起來像合作條件，但它會在你下一輪募資或併購談判時，直接改變買方與投資人的風險判斷。因為其他投資人會擔心，公司是不是已經被某個企業先卡位，而潛在買家若是該企業的競爭者，多半不願意投入時間與成本。

資本市場角度看，這背後其實是兩種邏輯的衝突，企業創投追求控制，財務型創投追求流通。財務型創投希望股權結構清楚、IPownership明確、條款標準化、治理透明、併購不受限制，因為公司必須能被下一輪接力投資，直到併購或上市出場。

但企業創投若認為技術對母公司重要，反而可能希望技術不要被競爭者取得、公司不要太早被其他企業併購、產品方向要與母公司策略一致，甚至未必希望公司持續對外募資。那新創該怎麼做？我通常會提醒三件事。

第一，慎選企業創投。名聲響亮、市占率最高的企業不一定是最適合的投資人。

第二，重視投資條款。優先收購權、排他合作條款與技術授權條件，都可能影響公司未來，找尋熟悉企業創投結構與背景的顧問協助非常關鍵。

第三，維持資本市場彈性。確保公司仍能被其他投資人理解與接手。

最理想的情況，是在每一輪投資時都在企業創投與財務型創投之間取得平衡，前者帶來產業資源，後者維持資本市場流動性。

在新創生態系中，企業創投的存在其實是不可或缺的。大型企業需要透過外部創新補強自身能力，而新創也需要產業資源與技術實驗的場域。但只有在真正理解其本質之後，新創才能真正利用企業創投，而不是被企業創投的策略所定義。

