捷運宅也失靈！中捷綠線各站僅蛋黃區三站逆勢抗跌

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
通車5年遇盤整，台中捷運綠線各站跌多於漲，僅蛋黃區三站逆勢抗跌。聯合報系資料照
2021年4月正式啟用的台中捷運綠線，通車即將滿5年，住商機構統計實價登錄，比較綠線沿線各站點近一年房價變化，其中位處蛋黃區的各站，房價表現卻是跌多於漲。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析指出，2025年房市進入盤整期，僅依靠單一建設題材，仍難以撐起房市買盤，需同時具備基本面與剛性需求，才能為在地創造房價的支撐力道。

根據統計，台中捷運綠線在面臨2025年房市波動，有三處站點表現最為抗跌，分別為水安宮站、文心森林公園站以及南屯站，三站中古房市面臨2025年大環境不佳，房價仍能維持3%至6%的漲勢。

住商不動產中區協理賴萬分析，三站緊鄰台中市近年來開發最盛的七期、八期，以及五期重劃區，高檔百貨、指標商辦或大型藝文建設群聚，亦有成熟的生活與商業機能，受到穩定在地客群青睞，令三站周邊房市展現極強的保值性。

細看數據，跌幅較大站點，則集中在四維國小站、文心中清站與松竹站。賴志昶指出，四維國小站、文心中清站位處四期重劃區，為市區較早期開發的重劃區，普遍屋齡較高，且舊市區商圈機能發展雖完善，惟多以區域型的民生店面為主，較缺乏對購屋主力族群的吸引力，致使大環境趨冷後，房價下跌明顯。

至於松竹站周邊亦是北屯區舊市區，周邊近年來有單元12重劃區議題，拉高區域推案量，惟區域投資炒作成分較重，但市場氛圍不同，導致整體房價也出現跌勢。

賴志昶提醒，在大環境趨冷情況下，購屋族應回歸理性，而捷運沿線雖具備交通便利性，惟各站點周邊發展與價格基期差異大，可優先關注生活機能成熟、且具實質發展地區，至於在房價修正之際，市場議價空間相對增加，購屋者可把握機會多看、多比較，能以合理價格購入理想好屋。

台中市捷運綠線沿線房價概況一覽。資料來源：實價登錄、住商機構𢑥整
台中市捷運綠線沿線房價概況一覽。資料來源：實價登錄、住商機構𢑥整

