趨勢觀察／強化在日研發能量 創造優勢

現今AI伺服器效能正以驚人速度發展，帶動AI、人形機器人、自動駕駛、各式無人機、軍工領域等創新應用的快速迭代。其中，台積電與我國半導體供應鏈體系扮演重要角色。台積近年在日本茨城縣設立了3DIC研究中心，專注於下一代三維矽堆疊和先進封裝技術的材料領域研究，主要目的是整合更多功能並提高運算效能，是一項重要的策略布局。

台積電無疑是全球高科技產業的重要支柱，但競爭者尖端製程良率已逐步提升，例如三星可提供包含記憶體的一站式解決方案以及具高度價格彈性，未來客戶為了不依賴單一廠商，也可能將部分晶片轉向第二供應商。此外，高效能運算的核心挑戰，除推進更微小技術節點外，如何堆疊更多晶片、整合矽光子技術、晶片間的連結、提高散熱效能等都是廠商靠著先進封裝技術足以勝出的考量重點。

若從創新管理角度來看，以下幾點觀察供參：

一、台日科技人才特質不同：雖有個別差異，但整體來說，台灣人才重效率、務實且技術熟練度高、願吃苦耐勞以及具工程問題解決能力。另一方面，儘管日本「匠人精神」可能因過度追求完美而導致某些負面效應；但這種強調高品質、長期專注投入、對工藝的尊重與自我要求，並追求極致的生活哲學，常累積出非常深厚的技術根底。因而，台日人才不同的價值觀與特質，創造了彼此間專長互補與專業分工的合作空間。

二、台日企業之文化與特性不同：依筆者過往在經濟部工業合作推動小組的工作經驗顯示，日商回應速度偏慢。在開完協商會議後的三四個月內，日商常無消無息，即便主動聯繫催促，計畫依然沒有多大進展。究其原因，可能是日商重視團隊共識與集體決策，也重視組織的穩定規律與長期承諾，因而，若非有完善計畫，絕不輕易下決定，而導致回應環境變化的速度較緩慢。

儘管如此，因文化與特性使然，日本企業非常適合從事做工細膩、工藝難度高，且難以被複製的半導體上游工業。這些產業往往需要數十年的專注投入，慢工出細活，方能積累厚實的技術基礎，進而達到極高的品質控制能力。例如：某些原物料其材料分子達奈米級且尺寸差異極小的細緻微粒、純度極高、分布均勻，且又能高品質地穩定供應，使競爭者難望項背。這正是日商在半導體材料、特用化學與精密工程等領域依然擁有高度競爭優勢的主因之一。

三、深化與整合先進封裝材料研究領域：上述這些特性的不同，對我國產業發展有著高度意涵。儘管在尖端材料領域短期內不容易有所突破；但若能在特定層面善用日方力量，將可在現今基礎上持續深化整體競爭力。

在現今多顆小晶片、高頻寬記憶體與高速互連的複雜整合下，製程與封裝如何同步設計，以使效能與功耗獲得改善，已是台積的重要發展方向。台積或可再拉高此中心的戰略地位，補強更多人才與資源，強化與日本相關單位合作，盡可能地擴大與深化先進封裝關鍵材料研究，支援並增強系統級創新，以拉開與競爭者的差距。

在競爭激烈且地緣政治愈趨嚴峻的現在，巧妙地借力使力可降低挑戰，並快速把握契機。衷心期待，在先進封裝之材料規格與技術整合領域，若干年後我方可成為各層面標準制定者的唯一關鍵要角。