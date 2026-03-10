快訊

南僑啟動第三代接班！陳正文接任董事長 陳羽文任副董

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
南僑已故會長陳飛龍。記者林海／攝影
南僑已故會長陳飛龍。記者林海／攝影

南僑集團（1702）正式邁入第三代全面接班，啟動新一波人事布局。南僑10日召開董事會，決議由原副董事長陳正文接任董事長；副董事長一職則由副會長陳飛鵬長子陳羽文升任。

南僑會長陳飛龍於今年2月逝世，集團日前公告公司各項業務由副董事長陳正文暫時代理董事長職務，10日經董事會通過後，陳正文正式接任南僑董事長。

陳正文是陳飛龍次子，早就在集團裡面任職，也是南僑目前獲利最好的南僑食品集團的董事長，南僑多年前就悄悄啟動接班布局，推動組織架構調整，副總裁及副董事長由陳正文接任多年，強化南僑集團競爭力，整合集團資源，巧妙的接班的安排不言而喻。

此外，南僑董事會10日同時通過2025年財報，2025年營收達231.6億元，創下歷史次高；稅後純益達2.76億元，年減73.2%，每股純益（EPS）達1.12元。同時，董事會通過擬配發現金股利1.6元，超額配發，若以10日股價36.2元概算，現金殖利率達4.4%。

南僑2025年主要受到中國大陸市場需求疲弱影響，再加上匯率變動等因素波及，使得獲利大幅下滑。對於因應策略，南僑正在積極檢討與調整各項策略，如規劃在中國大陸市場推動烤成品零售，增加附加價值，並加大對三、四線城市的布局。

對於2026年展望，南僑集團持續看好泰國等東南亞市場，目前泰國營收占比為19%，整體需求強勁，且泰國對美關稅相較中國大陸仍具競爭力，因此在泰國開發的新產品與產線，特別是薄片米果、嬰兒米果及油炸米果，產能逐月提升，預計將持續利好2026年的業績。

