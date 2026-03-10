快訊

信紘科去EPS寫13.77元新猷 擬每股配息11.94元

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
信紘科董事長簡士堡。圖／信紘科提供
信紘科董事長簡士堡。圖／信紘科提供

信紘科（6667）公布去年財報，去年稅後純益1.9億元，每股純益(EPS)達3.81元，分別年增37％、29％，創單季新高。去年歸屬於母公司稅後純益6.5億元，每股純益達13.77元，分別年增49％、42％，同創新高。

信紘科表示，公司去2025年第4季單季、全年營收與獲利均創新高，展現公司在半導體、高科技、記憶體等產業建廠、廠務工程領域的「高科技製造建廠總承攬商」與「綠色製程建廠解決方案」的穩健競爭實力，尤其是在手大型專案的承攬力，不僅堆疊訂單金額創新高且穩健推進外，也透專案成本結構與施工效率優化、穩健二次配工程業務，挹注信紘科2025年整體毛利率、營業利益率、歸屬於母公司稅後純益率其分別維持20％、12％、10％的良好水準。

信紘科考量公司資本公積充沛且財務體質健全，董事會決議通過2025年擬配發每股11.94元現金股利，配發率高達87％，以3月10日的收盤價250.5元計算，現金殖利率達4.8％。

信紘科同今日也公告2026年2月合併營收為新台幣4億元，受農曆春節假期影響，工作天數減少，單月營收呈現月減13.4％，年減21.3％，然隨著先進製程、先進封裝以及AI與高效能運算（HPC）相關應用客戶之擴產計劃需求持續推進，創造公司在手專案施作節奏如預期進度。累計2026年前2月合併營收達新台幣8.7億元，年減1％，整體營運動能延續穩健態勢。

展望今年，信紘科對整體營運維持審慎樂觀看法。公司指出，目前在手訂單金額持續堆疊，隨著全球半導體產業持續朝向AI運算、高速傳輸與先進封裝技術發展，將持續加大相關產業供應鏈加大投入資本支出建廠與擴產，龐大的市場紅利將可望為信紘科業務接單動能帶來良好拓展空間，信紘科持續深化高附加價值的水、氣、電及機電整合工程專案，強化技術服務深度與專案整合能力，同時穩健擴大台灣、美國、日本及東南亞等市場，為公司未來營運注入長期穩健的成長動能。

