繼台塑化之後 台塑也向客戶發出不可抗力通知

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

伊朗戰事影響荷莫茲海峽航運，導致原料運輸延誤，台塑化（6505）10日表示，已經宣布對乙烯、丙烯等產品供應發出不可抗力（Force Majeure）通知。除了台塑化之外，台塑集團另一家公司台塑（1301）也已經向客戶發出不可抗力通知，接下來會和客戶協商，針對PVC、PE、PP等產品宣告不可抗力。

據了解，台塑化所提供的乙烯、丙烯是石化上游主要原料，台塑化如果減產，台塑也會跟著受到影響，因此跟進宣布不可抗力。台塑集團另兩家公司台化（1326）及南亞（1303），目前並未跟進發出不可抗力。

美伊戰事延燒造成荷莫茲海峽航運受阻，影響石油輸運，繼上游的台塑化向客戶發出不可抗力通知、影響產品包括乙烯、丙烯等後，下游的台塑也傳出，已經向客戶發出不可抗力通知，接下來會和客戶協商，部分石化品供應可能出現延遲。

據了解，由於國際原油供應不確定性太高，油價很難評估，造成下游石化品報價面臨很大的困擾。因為變數太大，萬一戰爭突然結束，油價恐將面臨崩盤風險。

乙烯 客戶 台塑

