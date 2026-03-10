快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

聽新聞
0:00 / 0:00

仁寶旗下奔騰智慧生醫獲獎 智慧醫療更進一步

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

仁寶（2324）集團子公司奔騰智慧生醫（Aco Healthcare）「阿帕契neo手持式超音波」產品，榮獲台灣SNQ國家品質標章「醫療設備組」銅獎殊榮，仁寶電腦集團智慧醫材研發實力再獲國家級肯定。

總統府特舉辦得獎企業表揚典禮，由總統賴清德親自接見各獎項得主，展現政府對醫療創新與智慧醫療產業發展的高度重視與支持。仁寶電腦由執行副總經理彭聖華代表出席典禮。

SNQ（Symbol of National Quality）國家品質標章為台灣指標性醫療與生技產品認證，評選涵蓋安全性、有效性及臨床價值。奔騰智慧生醫「阿帕契neo手持式超音波」憑藉卓越影像品質、智慧應用整合與臨床實用性脫穎而出，充份展現奔騰智慧生醫在醫療科技的研發實力與競爭力。

奔騰智慧生醫自2019年成立，團隊涵蓋研發、設計、製造、行銷與業務，以臨床需求為核心，並取得ISO 13485、FDA、CE MDR及TFDA等多項國際認證。公司致力於提供高品質、安全、可靠的智慧醫療產品，為全人類的健康福祉做出貢獻。

阿帕契neo手持式超音波以高解析影像與即時診斷能力為核心，協助醫護人員做出精準即時的判斷。產品輕巧符合人體工學，具備IP68防水防塵及MIL-STD-810G軍規落摔認證，適用於各種場域與嚴苛環境，是醫護人員最佳的隨身診斷工具。

仁寶電腦集團暨奔騰智慧生醫董事長陳瑞聰表示，SNQ國家品質標章代表國家級品質的肯定與專業背書。智慧醫療是仁寶電腦集團長期布局的重要戰略方向，子公司奔騰智慧生醫「阿帕契neo手持式超音波」的獲獎，不僅展現集團在醫療創新上的成果，更彰顯台灣科技產業跨足創新高階醫材領域的實力。

醫療科技 醫護人員

延伸閱讀

打造生醫業為另一座「護國神山」 賴總統：盼帶動兆元經濟

輝瑞生物製藥創新先驅 獲國家雙殊榮

相關新聞

萬海航運斥資約175億元 再買6艘節能船

萬海航運（2615）10日董事會通過強化全球船舶大者恆大布局，董事會通過再採購節能新船6艘節能新船，預計斥資約新台幣175億元；另外，也通過每股配發現金股利3元，以萬海收盤價79.2元計算，殖利率約3.8%。

中工、寶佳經營權戰升溫 互控內線交易與特別背信

上市公司中華工程（2515）經營權之爭持續升溫，戰火已延燒至司法層面。中工日前委請律師向檢調告發特定人士涉嫌違反「證券交易法」內線交易及操縱股價後，今再公布四項異常事證，呼籲主管機關全面調查；寶佳陣營旗下堡新投資則反擊，指控中工經營團隊疑似濫用公司資源替特定股東收集委託書，恐涉及特別背信，雙方互控違法，經營權攻防白熱化。

雙茶飲品牌爆發 聯發國際全年獲利大增6成

聯發國際公告2025年營運表現，受惠於旗下茶飲品牌Sharetea歇腳亭和UG的雙箭齊發，全年合併營收達11.73億元，年增達70%，創下歷史新高，稅後淨利為9,593.6萬元，年增62%，每股盈餘3.93元，在營收和獲利上都堪稱餐飲業績優生。同時，董事會也通過配發去年下半年現金股利每股2元，全年現金股利每股3.3元，現金配發率達84%。

平價宅標售又來了 專家點名台北這社區會有人投標

台灣金聯資產管理公司表示，台灣金聯平價住宅將從3月11日起至4月7日止開賣，今年合計推出100戶，包括首度推出婚育住宅20戶，以及80戶平價住宅，今年也新增一人限登記一戶，且僅供自住，不作出租使用之規定。

打造生醫業為另一座「護國神山」 賴總統：盼帶動兆元經濟

賴清德總統10日上午接見第28屆「國家生技醫療品質獎」獲獎醫護機構暨生醫產業代表。他表示，要努力打造生醫產業成為另一座「護國神山」。如「國家藥物韌性整備計畫」，預計投入240億元，提升產業動能，帶動兆元經濟，讓台灣成為全球生醫供應鏈中不可或缺的夥伴。

股市暴漲暴跌 祝文宇：機會來了！川普在幫忙台灣房市

美伊開戰，股市暴漲暴跌，愛山林建設（2540）董事長祝文宇10日表示，川普是在幫忙台灣房市，尤其是台北房市，因為川普一搞，通膨升溫，股市又不穩，現在大家都想保值，而想保值，都會往房地產走。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。