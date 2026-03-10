仁寶旗下奔騰智慧生醫獲獎 智慧醫療更進一步

仁寶（2324）集團子公司奔騰智慧生醫（Aco Healthcare）「阿帕契neo手持式超音波」產品，榮獲台灣SNQ國家品質標章「醫療設備組」銅獎殊榮，仁寶電腦集團智慧醫材研發實力再獲國家級肯定。

總統府特舉辦得獎企業表揚典禮，由總統賴清德親自接見各獎項得主，展現政府對醫療創新與智慧醫療產業發展的高度重視與支持。仁寶電腦由執行副總經理彭聖華代表出席典禮。

SNQ（Symbol of National Quality）國家品質標章為台灣指標性醫療與生技產品認證，評選涵蓋安全性、有效性及臨床價值。奔騰智慧生醫「阿帕契neo手持式超音波」憑藉卓越影像品質、智慧應用整合與臨床實用性脫穎而出，充份展現奔騰智慧生醫在醫療科技的研發實力與競爭力。

奔騰智慧生醫自2019年成立，團隊涵蓋研發、設計、製造、行銷與業務，以臨床需求為核心，並取得ISO 13485、FDA、CE MDR及TFDA等多項國際認證。公司致力於提供高品質、安全、可靠的智慧醫療產品，為全人類的健康福祉做出貢獻。

阿帕契neo手持式超音波以高解析影像與即時診斷能力為核心，協助醫護人員做出精準即時的判斷。產品輕巧符合人體工學，具備IP68防水防塵及MIL-STD-810G軍規落摔認證，適用於各種場域與嚴苛環境，是醫護人員最佳的隨身診斷工具。

仁寶電腦集團暨奔騰智慧生醫董事長陳瑞聰表示，SNQ國家品質標章代表國家級品質的肯定與專業背書。智慧醫療是仁寶電腦集團長期布局的重要戰略方向，子公司奔騰智慧生醫「阿帕契neo手持式超音波」的獲獎，不僅展現集團在醫療創新上的成果，更彰顯台灣科技產業跨足創新高階醫材領域的實力。