萬海航運斥資約175億元 再買6艘節能船

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
強化全球競爭力，萬海再度進場買進6艘新船。圖／萬海提供
強化全球競爭力，萬海再度進場買進6艘新船。圖／萬海提供

萬海航運（2615）10日董事會通過強化全球船舶大者恆大布局，董事會通過再採購節能新船6艘節能新船，預計斥資約新台幣175億元；另外，也通過每股配發現金股利3元，以萬海收盤價79.2元計算，殖利率約3.8%。

萬海看好貨櫃輪市場前景，強化全球競爭力，董事會通過買進6,000 TEU LNG雙燃料全貨櫃輪4艘，預計斥資3億美元至3.28億美元，折算台幣為95.34億元至104.2億元；另外，再訂造9,200 TEU甲醇雙燃料預備全貨櫃輪2艘，交易總金額為2.04億美元及2.24億美元，折算台幣為64.83億元至71.18億元。

萬海分析，根據專業研調機構Alphaliner預估全球艙位供給將成長約3.8%，貨量需求成長約2.5%；Drewry則預估供給成長2.9%，需求成長1.8%。兩家機構皆指出，新增運力增速較前幾年高峰期明顯放緩，但整體供給仍略高於需求增速。另一方面，目前全球貨櫃船閒置比例僅約0.5%，租船市場維持強勁，租金水準仍處相對高位，顯示整體運能相對吃緊；同時，新造船訂單量仍明顯高於拆船量，反映航運市場於2025至2026年間持續處於更新與轉型階段。在經濟不確定性、紅海通行風險及港口壅塞等因素影響下，船舶閒置比例維持低檔，各大船東亦加速採購二手船及下單節能新船。

在船隊布局方面，公司已簽訂的新造船舶中，2026年2月初已有1艘7,000 TEU新船投入營運；今年內將再陸續接收5艘新船，包括7,000 TEU船舶1艘及8,700 TEU船舶4艘。自2027年至2030年，預計再接收30艘新船，包含6,000 TEU船舶6艘、8,700 TEU船舶12艘，以及16,000 TEU大型船舶12艘。

此外，董事會於10日通過再採購節能新船6艘，包括9,200 TEU甲醇雙燃料預備船2艘及6,000 TEU LNG雙燃料預備船4艘，並同時規劃出售現有船隊中5,600 TEU船舶3艘。加計本次新購及出售後，自2026年起，整體新增運力約為40.7萬TEU。

目前公司船隊中已有43艘船舶完成岸電設備配置，未來新造船亦將全面導入相關節能與環保設備。公司持續進行船隊汰舊換新與結構調整，積極回應各界對航運產業ESG與節能減排的期待，同時進一步提升船舶營運效率與整體競爭力。

2025年全年合併營收為新台幣1,403.53億元，年減13.25%；營業淨利新台幣332.14億元，年減34.27%；稅後純益314.65億元，年減33.63%，EPS為11.21元。整體營收及獲利表現為史上第四高。

萬海董事會考量公司永續經營與未來資本支出需求，預計配發現金股利84.18億元，後續將提請股東會決議，每股配發現金股利3元，以萬海收盤價79.2元計算，殖利率約3.8%。

萬海 現金股利

