中工、寶佳經營權戰升溫 互控內線交易與特別背信

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
中工經營權戰火已延燒至司法層面。中工今再公布四項異常事證，呼籲主管機關全面調查；寶佳陣營旗下堡新投資則反擊，指控中工經營團隊疑似濫用公司資源替特定股東收集委託書，恐涉及特別背信，雙方互控違法。 圖為中工董事長周志明。聯合報資料照
上市公司中華工程（2515）經營權之爭持續升溫，戰火已延燒至司法層面。中工日前委請律師向檢調告發特定人士涉嫌違反「證券交易法」內線交易及操縱股價後，今再公布四項異常事證，呼籲主管機關全面調查；寶佳陣營旗下堡新投資則反擊，指控中工經營團隊疑似濫用公司資源替特定股東收集委託書，恐涉及特別背信，雙方互控違法，經營權攻防白熱化。

中工表示，寶佳陣營申報的15名「共同取得人」自去年4月7日起開始買進中工股票，顯示當時併購行動已成形，但在重大訊息公開前，除申報名單外，包括長龍、聯洲、全通等三大通路商在內的相關人士也提前進場大量買股，公司質疑可能涉及利用未公開資訊交易。

第二項疑點涉及資金來源。中工指出，律師林文鵬在敏感期間由零持股短時間內買進數百萬股中工股票，其後堡新投資才補申報將其列為共同取得人，持股逾438萬股。公司質疑相關交易資金來源與金流，呼籲主管機關調閱銀行往來與交易紀錄釐清。

第三，林文鵬擔任監察人的石橋證券成為特定人士大量交易中工股票的重要管道，由於該券商多以電話委託方式下單，公司質疑是否可能出現相對成交或集中交易等情形，呼籲主管機關調閱相關下單紀錄與錄音資料。

此外，中工也指出，新增股東名冊出現多組股東戶號連號情況，且集中於特定時間區間大量買進股票，顯示可能並非一般散戶投資，而是協同行動人集體進場掃貨。中工表示，在上述期間中工股價曾上漲55.16%，成交量更放大逾13倍，公司已向檢調提出告發，希望釐清是否涉及內線交易或操縱股價。

對此，寶佳陣營旗下堡新投資發表聲明反擊，指出近期有股東反映，中工經營團隊疑似利用公司資源替特定股東收集委託書。堡新投資表示，中工以舉辦「陶朱隱園」參訪活動為名，依持股張數邀請股東參訪，活動內容包含導覽、餐敘及禮品致贈，但在活動尾聲向出席股東表示若收到開會通知，請支持公司派並由人員收取委託書。

堡新投資質疑，若相關活動費用由公司負擔，恐涉及公司資源被挪作特定股東利益使用，並可能違反經營團隊對全體股東所負的忠實義務與善良管理人注意義務，甚至涉及特別背信，已向北檢遞狀，並向主管機關檢舉。

此外，堡新投資也質疑中工董事改選程序出現時序問題。依公司公告，董事會預計於3月12日審查董事及獨立董事候選人提名，但股東常會停止過戶日為3月23日，董事會提前審查是否能確認提名股東持股資格，引發外界對公司治理的疑慮。

堡新認為，兩項事實都顯示中工的公司治理有重大疑慮。市場人士指出，一旦雙方互控違法並進入司法程序，不僅牽動公司治理，也可能成為檢視資本市場秩序的重要案例，後續發展仍待主管機關調查釐清。

股東 中工 內線交易

