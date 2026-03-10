2026台灣金聯100戶平價宅來了！4月17日抽籤 專家：有隱藏版好貨

2026年台灣金聯平價宅10日宣布釋出100戶平價宅對外標售，其中首次推出20戶婚育宅，平價宅為80戶，無論婚育宅或平價宅，每人限登記1戶，2人以上抽籤決定，預計4月17日抽籤；信義房屋（9940）不動產企研室專案經理曾敬德指出，這次平價宅的標售狀況可視為今年的房市風向球。

台灣金聯婚育宅的登記條件為，必須是新婚兩年內，以結婚登記日起算，或父母親育有一位0～6歲學齡前兒童，包括懷孕期間；另外，領養、單親、同性配偶也適用，且登記者必須簽切結為「自住」使用，這也是台灣金聯今年第一次推出的措施。

這次台灣金聯釋出20戶婚育宅，80戶平價宅，總共100戶標售，100戶平均較市價便宜8%，等於打92折。

台灣金聯2023年平價宅申購總共吸引3千餘封投標單，2024平價宅申購更一舉衝到近4,800封標單，2025年則受到房貸政策緊縮影響，吸引超過1,700位買家登記投標。

曾敬德表示，今年平價宅標售有一些過去沒看過的住宅產品出現，包括南港的國宅「南港花園」等，去年至今該社區實價揭露約有16筆，這類型產品三房又可抽車位，總價在兩千多萬元，屋齡不到30年在市場上需求穩定，應會吸引一些買方進場投標。

曾敬德觀察，過去三年平價宅標售，景氣最好時投標單衝到4千多封，今年則是房市仍在房貸等政策管控，標售熱度與結果可視為房市的風向球。

台灣金聯今年出售的100戶，類型涵蓋透天厝、公寓、大廈、套房等，以區域分布，六都就占了81戶，其中北北桃有47戶；以全部物件售價分析，平均每戶1,319萬元，其中1,000萬元以下占43戶，且六都均有1,000萬元以下物件可供選擇。

此次台灣金聯針對婚育族群特別提出婚育宅的限定款，考慮婚育族群之接送或照顧成本，挑選的物件均為兩房以上，或具備親子友善設施（如托育據點、遊戲空間）、周邊公共服務充足（學區、交通、醫療），生活機能完善，及價格平實等特點。

目前符合婚育宅條件的住宅產品，北北基有七戶、桃竹有四戶、中南高等三都各有三戶，且有10戶總價都在1,000萬元下。