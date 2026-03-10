年產值逾600億台南橡塑膠工業展18日登場 五大展區260攤拚商機

2026台南橡塑膠工業展18日至21日在大台南會展中心盛大登場，今年由南市府經發局主辦、經濟日報執行，今舉行展前記者會，該展覽匯集國內橡塑膠產業鏈重要廠商，規畫五大展區，規模超過260格攤位、逾90家廠商參展，打造南台灣具指標性的橡塑膠產業交流與採購平台。

台南市副市長葉澤山提到，台南橡塑膠產業超過1500家、年產值逾600億，是重要產業聚落，舉辦首屆橡塑膠工業展時獲熱烈響應，今年再度續辦第2屆工業展，規畫加工機械設備區、模具暨零組件區、原料及製品區、周邊零配件區及公協會專區等5大專區，規模擴大至260多攤，展現產業創新與交流能量。

經發局說明，橡塑膠產業外銷市場需求龐大，本次展覽除實體展示外，也規畫線上、線下多場媒合會，邀請國外買家參與，並協助廠商接軌國際市場，拓展接單機會，未來也將持續推動多元展會活動，提供產業優質的行銷與交流平台，協助企業拓展商機。

經發局表示，本次展覽由經濟日報執行，結合各塑膠製品商業同業公會共同參與，呈現塑橡膠產業上、中、下游完整供應鏈，同時聚焦ESG在塑橡膠產業應用，辦理「塑橡膠產業永續發展論壇」與「企業交流分享會」，邀請產學界專家探討智慧製造、材料創新及永續製程等議題，協助業界掌握產業趨勢並促進交流合作。

經發局說，會場距離高鐵台南站與台鐵沙崙站步行約3至5分鐘，交通便利，歡迎有興趣觀展的民眾可多利用大眾運輸工具，展覽期間每天也推出限量現場打卡禮及抽獎活動，未來也會持續透過展會活動鏈結產業資源，強化城市產業能量，打造更具競爭力的產業發展環境。