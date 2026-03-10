快訊

雙茶飲品牌爆發 聯發國際全年獲利大增6成

聯合報／ 記者林海／台北報導
聯發國際旗下UG品牌創造平均單店日銷量破千杯佳績，推升公司2025年營收創下歷史新高。圖／聯發國際提供
聯發國際旗下UG品牌創造平均單店日銷量破千杯佳績，推升公司2025年營收創下歷史新高。圖／聯發國際提供

聯發國際公告2025年營運表現，受惠於旗下茶飲品牌Sharetea歇腳亭和UG的雙箭齊發，全年合併營收達11.73億元，年增達70%，創下歷史新高，稅後淨利為9,593.6萬元，年增62%，每股盈餘3.93元，在營收和獲利上都堪稱餐飲業績優生。同時，董事會也通過配發去年下半年現金股利每股2元，全年現金股利每股3.3元，現金配發率達84%。

聯發國際同步公告2月營收9,069萬元，在同店成長與展店效應的雙重加持下，年增達56.5%，創歷史同期新高，累計今年前兩月營收1.9億元，年增54.2%，創下歷史同期新高。

聯發國際表示，展望今年，公司將透過「四大飛輪」的增長策略，以此推升「品牌價值」、「營收增長」、「資本增長」和「平台合盟」面向，打造可複製、可持續、可資本化的全球餐飲平台。

聯發國際表示，憑著旗下雙茶飲品牌Sharetea歇腳亭和UG的海內外展店腳步並進，帶動去年營收創下歷史新高，同時在完善的全球供應鏈系統以及管理效率提升之下，挺過關稅、匯率等大環境不確定性因素，創造公司極佳的獲利能力。

聯發國際指出，今年仍將以雙品牌策略並行，持續拓展台灣與海外市場，其中UG在台灣已開出56家門市，平均單店單日的銷量突破1000杯以上，最高紀錄單店單日銷售突破4200杯，展現卓越的營運成果。目標今年在台灣展店達100家門市以上。另外，也將加速在美國、加拿大、馬來西亞、菲律賓和澳洲等市場布局。

而UG去年成功插旗美國後，北美市場成為關鍵重點，聯發國際表示，目前位於洛杉磯、西雅圖的門店，單店日均皆突破1000杯，尖峰時段可維持穩定出杯節奏與品質，展現品牌營運系統的成熟度和可複製性，也證明品牌的產品力與系統力，皆能乘載高強度的市場需求，今年將在聖荷西、溫哥華、休士頓、鳳凰城、聖地牙哥等地展店。

聯發國際表示，今年定下四大成長飛輪的戰略，將精進「品牌價值」、「營收增長」、「資本增長」、「平台合盟」等面向，推升品牌溢價能力，以此擴張經營效能及市佔率，展現集團經營實力，同時將進行策略投資與併購布局，加速多品牌的資源整合，創造全球平台經濟價值。在四大飛輪策略的加持下，今年公司營收與獲利皆可望進一步成長。

溫哥華 西雅圖 現金股利

聯發國際公告2025年營運表現，受惠於旗下茶飲品牌Sharetea歇腳亭和UG的雙箭齊發，全年合併營收達11.73億元，年增達70%，創下歷史新高，稅後淨利為9,593.6萬元，年增62%，每股盈餘3.93元，在營收和獲利上都堪稱餐飲業績優生。同時，董事會也通過配發去年下半年現金股利每股2元，全年現金股利每股3.3元，現金配發率達84%。

