平價宅標售又來了 專家點名台北這社區會有人投標

台灣金聯資產管理公司表示，台灣金聯平價住宅將從3月11日起至4月7日止開賣，今年合計推出100戶，包括首度推出婚育住宅20戶，以及80戶平價住宅，今年也新增一人限登記一戶，且僅供自住，不作出租使用之規定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2023年平價宅申購總共吸引3千餘封投標單，2024平價宅申購更一舉衝到近4,800封標單，2025年則受到房貸政策緊縮影響，吸引超過1,700位買家登記投標。

他表示，今年平價宅仍釋出100戶對外標售，不過此次有針對婚育族群的限定款平價宅與一般款平價宅，標售狀況可視為今年的房市風向球。

曾敬德表示，台灣金聯今年出售的100戶，類型涵蓋透天厝、公寓、大廈、套房等，以區域分布，六都就占了81戶，其中北北桃有47戶。

以全部物件售價分析，平均每戶1,319萬元，其中1,000萬元以下占43戶，且六都均有1,000萬元以下物件可供選擇。

曾敬德指出，今年平價宅標售有一些過去沒看過的住宅出現，包括南港的國宅南港花園等，去年至今該社區實價揭露約有16筆，這類型產品三房又可抽車位，總價在兩千多萬元，屋齡不到30年，應會吸引一些買方進場投標。

曾敬德表示，此次針對婚育族群特別提出婚育宅的限定款，考慮婚育族群之接送或照顧成本，挑選的物件均為2房以上，或具備親子友善設施（如托育據點、遊戲空間）、周邊公共服務充足（學區、交通、醫療），生活機能完善，及價格平實等特點，北北基有7戶、桃竹有4戶、中南高等三都各有3戶，且有10戶在1,000萬元下。