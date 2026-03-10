打造生醫業為另一座「護國神山」 賴總統：盼帶動兆元經濟

賴清德總統10日上午接見第28屆「國家生技醫療品質獎」獲獎醫護機構暨生醫產業代表。他表示，要努力打造生醫產業成為另一座「護國神山」。如「國家藥物韌性整備計畫」，預計投入240億元，提升產業動能，帶動兆元經濟，讓台灣成為全球生醫供應鏈中不可或缺的夥伴。

賴總統致詞表示，感謝董事長王金平創辦生策會，長期凝聚社會各界的力量，支持台灣生技醫療的發展，為產業營造良善的發展環境，也帶領生策中心積極搭建產官學研交流平台，推動「國家生技醫療品質獎」，鼓勵醫界及生醫產業界不斷精進創新。

賴總統指出，他身為台灣首位醫師出身的總統，最重要的職責之一就是要積極推動「健康台灣」，讓國人健康、讓國家更強、讓世界擁抱台灣。

要完成「健康台灣」的美麗願景，他說，一定要持續強化、鞏固三大支柱：第一，更完整健全的健保制度與醫療體系；第二，優秀的醫事人員與更好的醫療服務品質；第三，努力打造生醫產業成為另一座「護國神山」。

賴總統感謝生策會與生策中心長期提供政府許多政策建言，擴大健保財務來源、改革總額制度、改善醫療服務品質及生醫產業發展，都已有具體的成果。

他以健保總額為例，從前年的8,755億元，提升為去年的9,286億元，今年度更達到9,883億元，並由政府投入199億元公務預算，實質規模今年已達1兆82億元，大幅成長6.5%，創下歷年新高。

賴總統也說，健保財務健全後，首要目標就是提升醫事人員待遇，改善醫療院所的經營環境。目前衛福部已調高內、外、婦、兒、急重症給付，也針對手術複雜度較高的急難重症等項目給予較高點值，推動不同工、不同酬的健保支付制度，帶動整體醫療環境向上提升，為民眾提供更好的醫療服務。

賴總統提到，良好的醫療體系、優質的醫事人員，還要有蓬勃發展的生醫產業支撐。前總統蔡英文「5+2產業創新計畫」、「六大核心戰略產業」，都將推動生醫產業發展列為國家重大政策。他上任後在總統府成立「健康台灣推動委員會」，有計畫地推動智慧醫療、再生醫療及精準醫療等生醫產業。

談及生醫產業法制健全工作，賴總統表示，《生技醫藥產業發展條例》、《再生醫療法》、《再生醫療製劑條例》，這幾年都已陸續通過修法和立法，透過法規完善，讓台灣的生技醫療發展，能夠獲得更大的支持。

此外，政府自去年開始推動5年489億元的「健康台灣深耕計畫」，其中一項就是要推動智慧醫療，將科技精準導入醫療流程，讓醫療服務更完善、更有效率。

賴總統指出，為強化台灣的藥物韌性，他已指示行政院規劃為期四年「國家藥物韌性整備計畫」，預計投入240億元，將以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」三個重點，全面建構台灣的藥物供應防線；重要的是要提升產業動能，帶動兆元經濟，讓台灣成為全球生醫供應鏈中不可或缺的夥伴。

賴總統說，生技醫療不僅是經濟發展的重要動能，更是公共健康保障的關鍵基石。政府將持續支持產業創新研發與成果應用，推動智慧化、數位轉型，強化醫療韌性與服務可近性，讓台灣技術走向國際。